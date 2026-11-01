Eliana D'Onofrio presenta il suo libro al Fla 2026

Proseguono le presentazioni del libro di Eliana D'Onofrio, “Viola, l'amore secondo me”, liberamente ispirato alla figura della nonna, che ha ricevuto importanti premi, tra cui il Premio Antonio Galasso 2024, il Premio Luca Romano, il Premio Ut pictura poesis, il Premio Città di Cefalù 2024, il Premio Francavilla Urban Festival, il Premio Parole e vita e il Premio Caravaggio. Sabato 7 novembre alle 11 l'appuntamento è a Pescara, presso la Sala Manthonè del Nuovo Spazio FLA, nell'ambito del Fla Festival.

Vincitrice del Premio Adriatico 2025 per la letteratura per la Regione Abruzzo, Eliana D’Onofrio ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera. I suoi libri sono stati presentati in tutta Italia e anche a Londra. Da sempre appassionata di pittura e delle diverse forme d’arte, ha conseguito il titolo di grafico illustratore.