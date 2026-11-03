“Oltre noi” di Manuela Di Dalmazi al Fla: il segreto di un amore che attraversa il tempo

«Tutti, almeno una volta, abbiamo amato qualcuno che il tempo non è riuscito a portarci via», afferma Manuela Di Dalmazi. Ma qual è il segreto di un amore capace di attraversare il tempo? Come può sopravvivere alla quotidianità e alle insidie del mondo contemporaneo? È la domanda che attraversa “Oltre noi (Tra carne, cuore e spirito)”, la raccolta della poetessa contemporanea pescarese, pluripremiata in Italia e all'estero. Il libro, pubblicato da Drakon Edizioni e selezionato per la sezione Abruzzo L.O.C. del Fla – Festival di Libri e Altrecose, sarà presentato venerdì 6 novembre, alle ore 18, nel Laboratorio del Museo delle Genti d'Abruzzo.

Dalla passione degli inizi alla profondità del sentimento, fino al perdono e al distacco, i versi esplorano le diverse dimensioni dell'esperienza amorosa, tra fragilità umane e ricerca spirituale. A condurre l'incontro saranno Beniamino Cardines e Maria Gabriella Ciaffarini. Interverranno con le loro voci Mara Motta, Rosamaria Binni, Francesco Di Rocco e Annalisa Potenza, docente e creatrice del movimento “Creazionismo per una nuova era”. Le musiche saranno affidate a Roby Ranalli. Con la partecipazione dell'Opi – Orchestra Poetica Italiana. Un appuntamento in cui poesia, musica e interpretazione si intrecciano, invitando il pubblico a riconoscere nei versi qualcosa della propria storia.