5 novembre nellâ€™ambito del FLA Vittorina Castellano e Giorgio Ciampoli hanno presentato un interessante libro che racconta della vita e della storia di una famiglia tratti dai ricordi di un uomo che ha attraversato unâ€™epoca storica dalla fine dellâ€™ottocento al dopoguerra.

Il personaggio raccontato nel libro Ã¨ Giorgio Ciampoli nonno del coautore che con la moglie Anna Tosti aveva formato una famiglia classica italiana vivendo la propria vita con onestÃ , rettitudine, rispetto e amore.

Il desiderio di raccontar e di scrivere di questa famiglia nasce nel momento in cui per ricostruire un immobile si sono dovuti togliere masserizie e ricordi dallâ€™appartamento del padre di Giorgio Ciampoli che per molti anni ha creato e gestito unâ€™importante attivitÃ economico commerciale nella zona di Porta Nuova in Pescara.

Come capita spesso da un lavoro difficile e a volte noioso nasce unâ€™idea suffragata dalla capacitÃ narrativa di Vittorina Castellano che insieme al marito Giorgio Ciampoli, omonimo del nonno, di far conoscere la storia della famiglia traendo spunto da ricordi, scritti e foto trovati in una vecchia scatola di cartone conservata nello scrittoio.

Giorgio Ciampoli era un giovane carabiniere, con la semplice terza elementare, che fece carriera nellâ€™arma dei Carabinieri e sposÃ² Anna Tosti nipote di Francesco Paolo Tosti musicista.

Le storie e la storia della famiglia ricavate dai documenti ritrovati hanno restituito al nipote Giorgio la memoria della narrazione fatta dal nonno e soprattutto dal padre che raccontava sempre episodi di vita vissuta.

La lettura degli appunti scritti in un quadernino ha dato lo spunto e la voglia di scrivere un libro dedicato al protagonista e alla sua famiglia da qui il titolo: Anna Tosti e Giorgio Ciampoli â€“ Quali Ricordi.

A condurre lâ€™incontro Licio Di Biase e dopo una breve introduzione ha dato la parola a Giorgio Ciampoli che ha raccontato delle memorie scritte dal nono che hanno dato la possibilitÃ di non dimenticare nÃ© il personaggio nÃ© la storia di quel periodo da lu vissuto.

Giorgio Ciampoli ha letto qualche riga degli appunti che hanno fatta da spunta per la stesura dellâ€™opera, passando poi la parola alla moglie Vittorina Castellano scrittrice.

Vittorina ha raccontato come sono stati trovati gli appunti le lettere e le fotografie che ha mostrato al pubblico e dei famosi orecchini che le aveva regalato il suocero che volle farle questo dono per tramandare un bene di famiglia.

Nel libro presentato si parla anche di due lettere che la zia Berthe, la moglie di Francesco Paolo Tosti, aveva scritto al fratello della nonna Anna che viveva a Roma. Questa zia non volle che si scrivessero le memorie di Tosti perchÃ© diceva di essere la sola a corrente di tanti episodi delicati della vita del marito e anche dei pettegolezzi che lo avevano accompagnato nella vita.

Presente in sala il comandante Trentin dei Carabinieri di Pescara in quanto Giorgio Ciampoli fu carabiniere a girÃ² tutta lâ€™Italia con vari gradi di comando.

La presentazione di questo libro Ã¨ stata molto apprezzata, data anche la capacitÃ di parlare della storia attraverso la vita di una persona che visse tutte le storie italiane attraversando due guerre e regimi totalitari con la consapevolezza di lasciare un ricordo di sÃ© alla famiglia. Ricordi che, data la stesura del racconto, sono diventati anche patrimonio di tutti facendo sÃ¬ che il nonno Giorgio Ciampoli diventasse la memoria di tutti.