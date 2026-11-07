Il diario lirico del "Poetatleta"

Si è tenuta oggi, nell'ambito del FLA, la presentazione di "Dall’alba al tramonto", la nuova raccolta poetica di Lucio Vitullo (Costa Edizioni). L’incontro, inserito nella sezione Abruzzo presso il Museo delle Genti d'Abruzzo, si è rivelato un momento di profonda riflessione sul senso più autentico del vivere.

L'evento è stato presentato in modo molto caloroso e puntuale dall'editrice Elena Costa che ha subito evidenziato come

la copertina dell'opera, nata da fotografie scattate dallo stesso autore, trasforma il gioco spontaneo delle nuvole in un quadro astratto, specchio della sua capacità di scorgere la meraviglia nel quotidiano.

La poetessa e critica letteraria Elena Malta ha delineato la figura di Vitullo come quella di un vero e proprio "Poetatleta" che "se la cammina tutta quanta la sua giornata", registrando ogni esperienza sulla pagina bianca. Una "poesia liquida" che disegna, dipinge, tratteggia i suoi sentimenti che sono molto intensi.

Una poesia immediata, basata su una rima spontanea, capace di accogliere anche le sberle della vita per trasformarle in versi. I momenti più emozionanti sono stati scanditi dalla lettura espressiva di Tony Pesce — tra cui la toccante lirica dedicata ad Annalinda Barini — e dagli interventi musicali del cantautore Alfredo Scogna.

L'evento ha trasportato la platea in un mondo diverso, fatto di persone vere che trasformano le proprie emozioni in versi capaci di emozionare profondamente chi legge. Circondato dall'affetto sincero di colleghi e di un pubblico estremamente sensibile alla poesia, Lucio Vitullo ha regalato una presentazione speciale, capace di trasformare l'avventura della vita in pura bellezza condivisa.