Nel letto del fiume Pescara, in prossimitÃ del Ponte Risorgimento, Alessio Consorte ha individuato una monumentale struttura sommersa, riconducibile a un'antica porta di accesso alla cittÃ di Aterno.

Denominata dallo stesso Consorte Â«Porta a MareÂ», la struttura sarebbe databile a un periodo compreso tra il IV e il III secolo a.C. e costituirebbe, secondo la sua ricostruzione storica, una delle due porte monumentali che caratterizzavano l'antico oppidum italico di Aterno, collocate in posizione strategica sul fiume: una rivolta verso la montagna e l'altra verso il mare.

La scoperta Ã¨ il risultato di una serie di ricognizioni subacquee commissionate da Consorte nell'ambito delle riprese di Â«Oppidum AterniÂ», il documentario storico-archeologico dedicato alla ricostruzione delle origini dell'antica cittÃ .

Â«Il fondo del fiume Pescara Ã¨ davvero come Atlantide. Le immagini subacquee sono spettacolari e documentano strutture monumentali che raccontano la presenza di una parte di cittÃ sommersa. Sotto quelle acque sono custoditi tremila anni di storiaÂ», afferma il regista.

Consorte racconta di aver segnalato per due volte il sito alla Soprintendenza competente per le province di Chieti e Pescara e al Ministero della Cultura. Secondo quanto riferito dal documentarista, a seguito di due ispezioni, le strutture riconducibili alla porta monumentale non sarebbero state riconosciute come testimonianze di interesse storico-archeologico.

Â«Non mi sono arreso. Ho proseguito le riprese subacquee, continuando a documentare le strutture sommerse e a cercare risposte. Oggi dispongo di una documentazione che ritengo inequivocabile. Le immagini e le prove raccolte sono state inserite nel film, che sarÃ diffuso gratuitamente in tutto il mondo, affinchÃ© tutti possano conoscere ciÃ² che si nasconde sotto le acque del fiume PescaraÂ», dichiara Consorte.

Una scoperta che, nelle intenzioni del regista, potrebbe avere una rilevanza ben oltre i confini regionali.

Â«Credo che questo sito meriti di essere studiato e valorizzato a livello internazionale. Il mio auspicio Ã¨ che possa un giorno entrare in un percorso di riconoscimento UNESCOÂ».

Intanto, Â«Oppidum AterniÂ» ha giÃ varcato i confini nazionali, approdando negli Stati Uniti all'Arkhaios Film Festival, dove ha ricevuto una menzione d'onore. Il riconoscimento Ã¨ stato assegnato dal professor James D. Spirek, State Underwater Archaeologist presso la Maritime Research Division dello South Carolina Institute of Archaeology and Anthropology.

Fondato nel 2013 da Jean F. Guilleux, che ne Ã¨ tuttora il direttore, l'Arkhaios Film Festival Ã¨ dedicato alla promozione del cinema documentario sull'archeologia, sul patrimonio culturale e sulle civiltÃ del passato.

Â«Oppidum AterniÂ» Ã¨ un progetto autoprodotto e autofinanziato da Alessio Consorte, coprodotto con la Fondazione Accademia d'Abruzzo e realizzato anche grazie al contributo indipendente della stilista Cristina Ferrari, appassionata di storia e ricerca storica. Il documentario si avvale di consulenze specialistiche, analisi diagnostiche e della consulenza storico-archeologica di Marida De Menna, con la quale il regista collabora da un decennio.