È stata una delle 21 donne elette all'Assemblea Costituente nel 1946, contribuendo alla nascita della Repubblica italiana e alla scrittura della Costituzione. È stata parlamentare e sindaca di Montesilvano dal 1951 al 1955, portando la presenza femminile ai vertici delle istituzioni locali in un'epoca in cui era ancora una conquista rara. È la storia di Filomena Delli Castelli, abruzzese di Città Sant'Angelo, conosciuta affettuosamente come “Memena”, alla quale Fossacesia, Montesilvano, Città Sant'Angelo e Pescara hanno deciso di dedicare una candidatura condivisa per l'avviso nazionale “L'Italia delle donne”.

La proposta è stata presentata ieri a Verona da Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia e presidente della Commissione nazionale Anci Pari Opportunità, alle sindache e ai sindaci italiani, nel corso della 43ª Assemblea Annuale dell'ANCI.

L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'incontro “L'impegno dei Comuni e dell'ANCI contro la violenza sulle donne”, aperto dalla sindaca di Perugia e delegata nazionale ANCI alle Pari Opportunità Vittoria Ferdinandi. Nel corso dei lavori è stato approvato il Manifesto dei Comuni contro la violenza sulle donne, letto in assemblea da Di Giuseppantonio, con impegni concreti per la prevenzione, la protezione delle vittime e la promozione dell'educazione al rispetto.

La candidatura nasce dalla collaborazione di quattro Comuni legati alla vita di Filomena Delli Castelli: Città Sant'Angelo, dove nacque il 28 settembre 1916 in una famiglia di umili origini; Montesilvano, che amministrò come sindaca dal 1951 al 1955; Pescara, città nella quale visse gli ultimi anni della sua vita e dove si spense il 22 dicembre 2010; e Fossacesia, che attraverso il sindaco Di Giuseppantonio ha promosso il percorso di valorizzazione della sua figura. Hanno condiviso l'iniziativa il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, il presidente del Consiglio comunale Walter Cozzi, il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti e il sindaco di Pescara Carlo Masci.

Dopo il diploma magistrale, Filomena si laureò in Lettere e Filosofia all'Università Cattolica di Milano e intraprese la professione di insegnante. Impegnata nell'Azione Cattolica e nella FUCI, durante la guerra partecipò alla Resistenza e si dedicò all'assistenza dei profughi. Nel dopoguerra contribuì all'organizzazione della Democrazia Cristiana in Abruzzo. Eletta alla Costituente nel 1946, fu successivamente parlamentare e si dedicò anche alla comunicazione e alla promozione culturale ed educativa attraverso la collaborazione con la RAI. Si spense a Pescara il 22 dicembre 2010, all'età di 94 anni, lasciando una significativa eredità di impegno civile, politico e culturale.

«Le 21 donne della Costituente hanno dato all'Italia un contributo fondamentale nella costruzione della Repubblica, della democrazia e dei diritti. Hanno portato nella più alta assemblea del Paese le loro esperienze, le loro competenze e la loro sensibilità, contribuendo a costruire un'Italia fondata sulla libertà, sulla partecipazione e sulla pari dignità. Filomena Delli Castelli è stata una di loro e rappresenta una testimonianza importante per il nostro Abruzzo e per tutta l'Italia.

La sua vita racconta una donna che, partendo da una famiglia umile, ha saputo affermarsi attraverso lo studio, il coraggio e l'impegno verso gli altri. Insegnante, partigiana, impegnata nell'assistenza ai profughi, Madre Costituente, parlamentare e sindaca: ha saputo trasformare i propri ideali in responsabilità concrete, contribuendo ad aprire nuove strade alla presenza femminile nelle istituzioni.

Con questa candidatura vogliamo far conoscere la sua storia alle nuove generazioni e riconoscere il valore delle donne che hanno contribuito a costruire la nostra Repubblica. Per questo Fossacesia, Montesilvano, Città Sant'Angelo e Pescara hanno unito le proprie forze: perché Memena appartiene alla storia di questi territori, ma anche alla storia nazionale. Il suo esempio merita di essere ricordato e tramandato», ha dichiarato Enrico Di Giuseppantonio.

Con questa candidatura i quattro Comuni abruzzesi intendono contribuire a dare il giusto rilievo a Filomena Delli Castelli e, attraverso la sua vicenda, alle 21 donne della Costituente: protagoniste di una stagione che ha cambiato la storia italiana e che ha contribuito a consegnare alle generazioni successive i valori fondamentali della Repubblica.