Abruzzo: nel primo trimestre 2022 prezzi stabili per la vendita. Molto bene la domanda che cresce di oltre il 20%

Milano, aprile 2022 – L’osservazione dei dati relativi all’Abruzzo, all’inizio del 2022, evidenzia un mercato immobiliare sostanzialmente stabile dal punto di vista delle compravendite e in ripresa per quanto concerne le locazioni. Infatti, secondo l’Osservatorio annuale di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, curato da Immobiliare.it Insights, i prezzi richiesti per gli immobili in vendita non hanno subito grosse variazioni mentre gli affitti hanno fatto registrare un aumento del 2,2% rispetto al trimestre precedente.

I TREND REGIONALI

Prendendo in esame il settore delle compravendite, i prezzi medi richiesti da chi vende un immobile in Abruzzo sono rimasti stabili (1%) rispetto all’inizio del 2022: chi è intenzionato a procedere con l’acquisto di un immobile nella regione deve investire di media 1.407 euro al metro quadro. A fronte di una domanda in aumento a due cifre (+21,1%), lo stock di abitazioni invendute nella regione in un trimestre è stabile, segno di un surplus dell’offerta e di un comparto, quello delle compravendite, ancora in ripresa. Guardando alle locazioni, che più hanno risentito degli effetti della pandemia, i prezzi risultano in aumento del 2,2% nel corso del primo trimestre del 2022, mentre lo stock di case disponibili è diminuito del 15,5%, segno di un nuovo interesse per la modalità dell’affitto.

I TREND DELLE COMPRAVENDITE PER CITTA' E PROVINCE

Come sottolineato, l’andamento della regione per quanto concerne l’inizio del 2022 è sostanzialmente stabile per quanto riguarda i prezzi. L’aumento più consistente lo registra la provincia di Chieti che segna un +2,1%. A fronte di una domanda in aumento quasi ovunque a doppia cifra – fa eccezione il comune di Teramo che perde il 15,5% - lo stock di abitazioni in vendita diminuisce dappertutto, ma soprattutto nella città di Chieti, dove si è registrato un calo di 7 punti e mezzo percentuali. In controtendenza solo la provincia di Chieti che invece continua ad accumulare immobili invenduti (+8,1%).

LOCAZIONI IN FERMENTO

I dati emersi dall’analisi rivelano un mercato delle locazioni più movimentato. I prezzi corrono a due velocità con territori in cui aumentano sensibilmente di più, come la città de L’Aquila (+5%) e la provincia di Pescara (+4,7%) e altri in cui calano notevolmente, come la provincia de L’Aquila (-4%) e la città di Chieti (-3,5%). Gli effetti della pandemia, che in generale hanno condizionato soprattutto il mercato delle locazioni, sembrano però finalmente scomparsi sul territorio dal momento che lo stock disponibile è diminuito nel primo trimestre del 2022 di 15 punti e mezzo percentuali con picchi che superano il 22% nella provincia di Pescara. Trend confermato dalla domanda che registra un aumento considerevole (+28,3%) con il comune di Teramo che segna il picco del +100%.

Di seguito le variazioni dei prezzi richiesti, dell’offerta e della domanda per la tipologia immobiliare residenziale in vendita in Abruzzo:

COMUNE Media di €/mq DELTA PREZZI 3mesi 6mesi 9mesi 12mesi Chieti comune 1.014 € -0,6% -1,5% -2,5% -3,3% provincia senza capoluogo 1.317 € 2,1% 1,5% 0,8% 1,2% L'Aquila comune 1.474 € 1,0% 3,7% 3,1% 3,0% provincia senza capoluogo 1.323 € -0,2% -1,0% -2,8% -4,6% Pescara comune 1.719 € 0,7% 0,2% 1,1% 0,4% provincia senza capoluogo 1.228 € 1,2% -1,4% -2,7% -2,0% Teramo comune 1.197 € -0,3% 3,1% 4,5% 6,7% provincia senza capoluogo 1.542 € 1,4% 2,1% 2,6% 1,6% Regione Abruzzo 1.407 € 1,0% 0,5% -0,6% -1,0%

COMUNE DELTA OFFERTA 3mesi 6mesi 9mesi 12mesi Chieti comune -7,5% -12,1% 13,3% 38,4% provincia senza capoluogo 8,1% 9,3% 15,6% 13,9% L'Aquila comune -0,7% 6,3% -2,4% -14,7% provincia senza capoluogo -3,4% 4,2% 8,0% 22,2% Pescara comune -3,7% -8,8% -17,6% -21,6% provincia senza capoluogo -0,6% 14,1% 5,0% 8,7% Teramo comune -6,8% 1,4% 0,4% 3,8% provincia senza capoluogo -0,5% 0,9% -5,3% -4,9% Regione Abruzzo -0,5% 2,8% 1,9% 4,0%

COMUNE DELTA DOMANDA 3mesi 6mesi 9mesi 12mesi Chieti comune 24,4% 24,4% 2,5% 14,0% provincia senza capoluogo 21,0% 1,9% -3,9% 3,8% L'Aquila comune 5,8% 4,9% 24,3% 0,8% provincia senza capoluogo 28,4% 17,9% 30,5% 0,8% Pescara comune 25,6% 22,0% 10,5% 15,3% provincia senza capoluogo 25,4% 18,4% 0,4% 6,2% Teramo comune -15,5% 1,2% 8,7% -3,8% provincia senza capoluogo 27,1% -0,5% -4,8% 0,0% Regione Abruzzo 21,1% 10,6% 4,8% 4,8%

Di seguito le variazioni dei prezzi richiesti, dell’offerta e della domanda per la tipologia immobiliare residenziale in locazione in Abruzzo: