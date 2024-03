"Il sistema camerale per un sistema infrastrutturale competitivo", convegno con Marsilio

Nella mattinata di oggi, 27 marzo, a partire dalle ore 10:30 si terrà in Camera di commercio, a Pescara, un convegno dal titolo "Il sistema camerale per un sistema infrastrutturale competitivo e sicuro in Abruzzo".

L'evento sarà l'occasione per presentare un rapporto, a cura di Uniontrasporti e promosso dalle Camere di commercio abruzzesi, in cui si valuta lo stato dell'arte del sistema infrastrutturale abruzzese sulla base di una analisi dettagliata delle tipologie di trasporti e di due indicatori, sostenibilità e digitalizzazione.

Le conclusioni saranno a cura del presidente della Regione, Marco Marsilio. A questo link è disponibile il programma completo della giornata: https://www.chpe.camcom.it/archivio3_eventi-in-agenda_0_190.html.