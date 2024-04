Ente Manifestazioni Pescaresi, Tiboni: "Pignoramento per 38mila euro"

Carla Tiboni, presidente dei Premi Internazionali Flaiano, denuncia la difficile situazione in cui verserebbe l'Ente Manifestazioni Pescaresi, parlando di un “pignoramento presso terzi subito per 38mila euro”. E spiega: “Nella seduta consiliare del 29 febbraio scorso è stata fornita una versione delle condizioni economico-finanziarie dell’Ente Manifestazioni Pescaresi che sembrava da Eldorado della cultura. Subire un pignoramento significa che le casse sono vuote. Invece ci è stato detto, sempre in Consiglio comunale, che c’era un monitoraggio continuo da parte del Comune sull’EMP e che gli uffici “non hanno mai rappresentato criticità gestionali”. Vallo a sapere che dopo un mese esce fuori una criticità talmente tanto pesante da impedire all’EMP di ricevere pagamenti dal Comune. Quindi cosa accadrà per i finanziamenti per la stagione estiva?", si chiede Tiboni.

Questa la replica dell'assessore comunale alla cultura, Maria Rita Carota: "Il Comune verificherà con attenzione la situazione dell'Ente Manifestazioni Pescaresi, per quantificare con esattezza le somme dovute complessivamente dall'Emp in relazione al pagamento della Tari non ancora saldate. I primi accertamenti sono già partiti, a Palazzo di città, ed è emerso che si tratta di pendenze che risalgono a dieci anni fa, in quanto la prima annualità non saldata è quella relativa al 2014, all'epoca del precedente consiglio di amministrazione dell'Emp. E poi, ancora, risultano non versate le somme dovute per le annualità 2017 e 2018. Una questione, nata con le precedenti gestioni dell'Ente, che non è sfuggita ad Adriatica Risorse: questa realtà è chiamata alla riscossione del dovuto e anche in questo caso ha dimostrato di svolgere puntualmente la propria attività. "Solo il silenzio è grande" è una citazione che vale per tutti, in particolare per chi faceva parte del consiglio di amministrazione dell'Emp negli anni passati e quindi dovrebbe conoscere bene i dettagli della vicenda ma oggi, e non solo oggi, lancia allarmi continui: un "Al lupo Al lupo" quotidiano che rischia di diventare poco credibile".