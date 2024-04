Cercare e trovare lavoro: a Montesilvano c'è il “Talent Day”

Nella mattinata di oggi, 8 aprile, dalle ore 9 presso l’Hotel Adriatico di Montesilvano si terrà il “Talent Day”, evento promosso a livello nazionale da Fipe e EBNT e veicolato con varie tappe in tutto il territorio nazionale. L’iniziativa è organizzata dalla Confcommercio di Pescara, che per la prima volta porterà in Abruzzo un’iniziativa giunta alla sua terza edizione e che ha visto, nei primi due anni, oltre quaranta eventi territoriali, con 1200 imprese coinvolte e 6000 candidati intervenuti nel corso dei momenti dedicati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

E’ proprio all’incontro fra domanda e offerta di lavoro nel settore Ho.Re.Ca., ossia hotel e pubblici esercizi, è dedicato il Talent Day, anche alla luce dei problemi riscontrati negli ultimi anni nella ricerca di personale qualificato da parte delle aziende del turismo. Albergatori, ristoratori, titolari di bar, gelaterie e pasticcerie, imprenditori dell’intrattenimento e del turismo, parteciperanno all’evento alla ricerca di giovani di talento da assumere.

Studenti degli istituti alberghieri e aspiranti lavoratori potranno incontrare, in appositi desk dedicati, le imprese del turismo e dei pubblici esercizi aderenti all’iniziativa per dei colloqui di lavoro. Inoltre, ad inizio giornata si terrà una tavola rotonda sul tema “Il futuro del lavoro nel mondo Ho.Re.Ca.” alla quale prenderanno parte esponenti della politica, del mondo associativo e sindacale, nonché delle scuole e della formazione. Gli aspiranti lavoratori potranno presentarsi direttamente all’Hotel Adriatico alle ore 9.