Anche la Micso di Pescara presente all'ITNOG8 di Bologna

Anche quest'anno la Micso, azienda di Pescara, ha partecipato all'evento ITNOG8 (l'incontro annuale dell'Italian Network Operators Group), svoltosi a Bologna, un appuntamento-chiave che riunisce i professionisti del networking in Italia e che accoglie anche molti ospiti internazionali. ITNOG è terreno di scambio virtuoso per confrontarsi sulle novità del settore e condividere esperienze, promuovendo anche ricerche accademiche.

A supportare l'evento una associazione (che porta proprio il nome di ITNOG) senza scopo di lucro, finalizzata a facilitare l'organizzazione di incontri e attività a beneficio degli operatori di rete italiani. L'obiettivo principale dell'associazione è, infatti, proprio quello di elevare la qualità di internet attraverso lo scambio di informazioni e idee tra tecnici. Una realtà dall'impianto etico, che si distingue nel mondo altamente competitivo della connettività per la sua capacità di generare valore dal confronto libero tra i più importanti professionisti del settore.

Tra i relatori di quest'anno Normando Marcolongo, CTO di Micso e tra i creatori dell'intera infrastruttura tecnologica WADSL. Il suo intervento è stato molto apprezzato, in particolare per la sua capacità di infondere coraggio alle realtà più piccole, incoraggiandole a sperimentare senza paura anche le tecnologie più all'avanguardia. Marcolongo ha evidenziato come queste tecnologie, spesso percepite come complesse e costose, rappresentino in realtà un'opportunità unica per migliorarsi e migliorare l'offerta sul mercato.

Ecco cosa racconta in proposito: "Gli eventi organizzati da ITNOG sono imperdibili, ben organizzati e senza inutili fronzoli, con un comitato scientifico di prim'ordine che mi ha lusingato accettando la mia proposta di intervento. Di cosa si tratta? In un data center, le tipologie di connessione tra i server e i dispositivi di rete sono molteplici e di vario tipo: da quelle più semplici ad altre più complesse. Ognuna porta con sé pro e contro. Specialmente per le realtà più piccole, le tecnologie più sofisticate hanno pesanti 'contro': tra i più frequenti ci sono il costo e la paura di confrontarsi con qualcosa di complesso. Il mio intervento mira a incoraggiare i piccoli operatori ad implementare una tecnologia di interconnessione nei data center (chiamata VXLAN/EVPN) che reca molti benefici ed è meno complessa di ciò che sembra, ripagando certamente il costo relativamente alto necessario a metterla in campo. Noi l'abbiamo implementata con successo e soddisfazione, non potevamo non condividere la nostra esperienza. In fondo le reti ci sono per collegarsi, per condividere, no?"

Presto (in estate) Micso sarà al centro di un altro importante evento, che la vedrà come sponsor tecnologico di ICRANet, prestigiosa organizzazione internazionale che promuove attività di ricerca nel campo dell'astrofisica relativistica.