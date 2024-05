Fedagripesca, focus sugli incentivi a disposizione per le imprese agroalimentari

È in programma martedì 21 maggio dalle 10,30 a Pescara, nella sede della Confcooperative Abruzzo, un incontro promosso da Fedagripesca Confcooperative Abruzzo per approfondire gli strumenti, le opportunità e gli incentivi alle imprese dell’agroalimentare messi a disposizione dal sistema confederale, con un focus sui sostegni per il settore messi in campo a livello nazionale e regionale. L’incontro è organizzato in collaborazione con Agri Rete Service, la società di sistema confederale per il supporto e l’assistenza alle cooperative agricole associate. All’incontro parteciperanno Giorgio Mercuri, presidente della società e da poco eletto alla guida della Confcooperative Puglia, e Antonio Marascia, presidente della Confcooperative Abruzzo.

Nel corso dell’incontro, sarà presentata nel dettaglio la Agri Rete Service, società di servizio di Fedagripesca Confcooperative nazionale, nel 2006 con l’obiettivo di offrire assistenza di tipo tecnico-normativa, progettuale, amministrativa alle aziende agricole ed ittiche, nonché di attivare studi e ricerche di settore, attività di marketing e promozione, azioni di formazione o di accompagnamento verso percorsi di certificazione, in una logica di dialogo continuo con diversi stakeholders del settore pubblico e privato.

Nel corso degli anni Agri Rete Service ha assunto il ruolo di ente attuatore di gran parte delle attività progettuali promosse dalla Fedagripesca Confcooperative, anche in risposta a bandi pubblici regionali e nazionali, al fine di promuovere, tutelare e valorizzare le produzioni dei soci ed il comparto agroalimentare nel suo insieme. Ulteriore focus dell’incontro è destinato alle nuove opportunità regionali e nazionali per il settore agroalimentare. Al riguardo sarà Antonio Salmoiraghi, esperto in finanza agevolata, a relazionare sul tema. A seguire è in programma un question time e al termine, previsto alle 12,45 circa, seguirà un light lunch per i presenti.

«Questo è solo il primo di un ciclo di incontri che organizzeremo per far conoscere le società di sistema confederali – dichiara Antonio Marascia, presidente dell’unione regionale – e l’immenso patrimonio di conoscenze e know-how della Confcooperative. Questo è uno degli obiettivi che ci prefiggiamo per questo mandato, dato che gli strumenti ci sono e noi ci impegneremo per metterli a disposizione delle cooperative associate». Per informazioni è possibile visitare il sito Internet www.abruzzo.confcooperative.it, e contattare gli uffici regionali ai seguenti recapiti: 085/4511249 o abruzzo@confcooperative.it.