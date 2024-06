Il passaggio generazionale nelle imprese di famiglia, esperti a confronto a Pescara

“Strumenti di protezione del patrimonio” è il titolo del convegno che si è svolto nei giorni scorsi, presso i locali di Banca Generali Private, a Pescara. L’incontro, promosso da SLT - Studio Legale&Tributario, ha approfondito le caratteristiche degli istituti giuridici utili a tutelare il patrimonio, con un focus sul passaggio generazionale.

In apertura, un excursus sugli strumenti di protezione patrimoniale (dalle holding al patto di famiglia, dai trust alle polizze assicurative), poi l’analisi della loro utilità in relazione alle possibilità dell’imprenditore in vita di disporre della futura successione della propria impresa.

Relatori: l’avvocato Marco Di Rito (nella foto), patrocinante in Cassazione e fondatore di SLT - Studio Legale&Tributario; il professor Francesco Accettella, ordinario di Diritto dell’Economia presso l’Università d’Annunzio Chieti-Pescara; l’avvocato Giorgia Gugliotta, specialista in materia successoria.