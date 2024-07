Intelligenza Artificiale: il 50,4% delle imprese abruzzesi usa la digitalizzazione

Il 50,4% delle imprese abruzzesi ha almeno un livello base di digitalizzazione, stando ai nuovi criteri del Digital Intensity Index (DII). Lo rileva un'indagine di Anitec -Assinform, l'associazione che in Confindustria raggruppa le aziende Ict, secondo cui il mercato del digitale in Abruzzo nel 2023 ha raggiunto 1,033 miliardi di euro.

Nel 2023 infatti il mercato digitale della regione è tornato a crescere, facendo segnare un + 0,3% sull'anno precedente, invertendo la tendenza rispetto al -0,7% del 2022 sul 2021. Sono alcuni dei dati illustrati nel corso della XIIesima tappa del Roadshow nazionale "Intelligenza artificiale e Pmi: esperienze da un futuro presente".

L'iniziativa è stata organizzata da Confindustria Abruzzo, Comitato regionale Piccola Industria Confindustria Abruzzo e il Comitato Piccola Industria Confindustria L'Aquila e Anitec-Assinform, in collaborazione con la rete dei Digital Innovation Hub, con la media partnership de L'Imprenditore. "L'Abruzzo - ha commentato il presidente di Anitec-Assinform, Massimo Dal Checco - è una regione che sta dimostrando un notevole dinamismo nel settore Ict e l'IA può essere un fattore di ulteriore accelerazione per le aziende locali. Il valore dell'IA risiede nel suo essere una tecnologia trasversale che si può applicare a tutti i settori principali dell'economia abruzzese, come l'agricoltura, l'industria manifatturiera, il turismo e il terziario avanzato".

In generale, l'intelligenza artificiale è oggi al centro del dibattito politico-economico. Big data, elevate capacità computazionali e algoritmi più performanti ne permettono un impiego diffuso. Tuttavia, nonostante le sue potenzialità, l'IA rimane ancora scarsamente utilizzata dalle imprese italiane: secondo dati Eurostat del 2023, solo il 5% delle imprese con almeno 10 dipendenti ha dichiarato di utilizzare sistemi di IA, contro una media dell'8% nell'Unione europea. In particolare, la percentuale di piccole imprese italiane (10-49 dipendenti) si attesta al 4,4%, contro il 24% delle grandi imprese (oltre 250 dipendenti).