Segafredo Zanetti si affida a un partner pescarese per i suoi canali e-commerce in Italia e in Spagna

Mentre sul mercato mondiale del caffè si abbatte la peggior tempesta degli ultimi 30 anni per via dei rincari dei prezzi delle varietà Robusta e Arabica - rispettivamente +90% e +55% secondo i dati diffusi da Altoga (Associazione Nazionale Torrefattori, Importatori di Caffè e Grossisti Alimentari) aderente a Federgrossisti Confcommercio - Segafredo Zanetti sceglie di affidarsi ad una società abruzzese per scalare le classifiche delle vendite on line.

Se, da una parte, il settore vive una fase di austerity per effetto di un aumento del costo delle materie prime che non si vedeva da 3 decenni ed è chiamato a rivedere le logiche del suo business, dall’altra c’è chi, come la storica azienda bolognese leader nella torrefazione, investe nell’esperienza di un'azienda di casa nostra per consolidare il suo posizionamento.

Per Segafredo Zanetti, 3PW - full service con sede a San Giovanni Teatino che offre soluzioni avanzate per massimizzare le perfomances dei brand su Amazon - garantisce una gestione completa dei canali Amazon Vendor in Italia e in Spagna.

Inoltre, grazie al programma “Chargeback zero”, 3PW contribuisce a scongiurare il rischio di qualsiasi “penale” logistica e operativa prevista dai rigorosi regolamenti di Amazon: grazie ad una sorta di “assicurazione”, infatti, in caso di contenzioso il cliente è sollevato da qualsiasi responsabilità. Fernando De Panfilis (foto), ceo di 3PW, dichiara: «Essere scelti da uno dei big internazionali del caffè è per noi motivo di grande orgoglio e stimolo ad un sempre crescente impegno nell’offrire ai nostri clienti soluzioni personalizzate per raggiungere i loro obiettivi».