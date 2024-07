Padovano: "Recuperare posti auto nel parcheggio del Bingo e nei tunnel della stazione"

Il problema dei parcheggi nell’area di risulta “merita una riflessione”. Così il presidente della Confcommercio di Pescara, Riccardo Padovano, che poi entra nel merito del problema: “È evidente che i lavori nell’area di risulta stanno creando problemi al settore del commercio degli esercenti dell’area centro. Sappiamo bene che i lavori sono iniziati e devono andare avanti speriamo nel modo più celere possibile. È giusto però dire che se si riducono i posti auto nell’area di risulta bisogna nel contempo accelerare la conclusione dei lavori nelle zone limitrofe. Abbiamo atteso pazientemente che il sindaco formasse la nuova giunta che oggi è realtà, e oggi è allora giunto il momento di dare risposte agli esercenti e dare soluzioni come la politica è deputata a fare. Noi ora però ci aspettiamo che ci siano le risposte anche da parte dell’amministrazione”, dice Padovano.

“Per noi ci sono dei punti fondamentali - spiega Padovano - Primo: lo spazio di fronte al Bingo utilizzato per il mercato che una volta il mercoledì si faceva sulla strada parco, quel mercatino oggi avrà risolto in parte le esigenze degli ambulanti ma è un problema perché toglie circa 300 posti auto in centro nel giorno in cui si svolge. Fino a quando non c’erano i lavori era un conto, ma oggi con i lavori in corso è un problema. Seconda cosa: si era detto che sui parcheggi a sud si sarebbe partiti con i lavori una volta conclusi i lavori a nord e invece si continua a lavorare a sud e a nord con riduzione di altri 400 posti macchina. I nostri associati e non chiedono allora risposte che la politica deve dare. Occorrono le soluzioni. La prima è quella di rivedere l’ubicazione del mercato che si tiene di fronte al bingo, trovando una soluzione che non penalizzi né gli ambulanti né i commercianti del centro”.

L’altra soluzione, rimarca Padovano, “è quella che riguarda i due tunnel della stazione dove dopo aver speso 200mila euro per farci il mercatino etnico, oggi quei posti sono inutilizzati. Rfi reclama utilizzo e proprietà: bene ma che si metta a regime l’area. Spero che il sindaco Masci solleciti Rfi per far utilizzare i due tunnel come aree parcheggio. E poi un’altra soluzione potrebbe essere la zona di via Passolanciano che potrebbe essere utilizzata per i parcheggi, e poi ripristinare altri parcheggi nella vecchia stazione per superare il momento critico. A Pescara ad agosto arriveranno turisti e persone che in villeggiatura nelle zone limitrofe vorranno venire a fare shopping nella nostra città ma se a Pescara non si trova parcheggio diventa tutto più complicato con le persone che andrebbero nei centri commerciali”.

Ed è per questo che il presidente della Confcommercio si rivolge al sindaco e all’assessore al commercio: “Mettiamoci al lavoro per trovare soluzioni. La Confcommercio di Pescara come sempre è pronta al dialogo. Fare comitati, proteste e manifestazioni credo serva a poco. Occorre sedersi invece attorno ad un tavolo per dare risposte e trovare soluzioni per i commercianti del centro cittadino. E farlo subito iniziando a spostare il mercato di fronte al bingo e restituire i due tunnel della stazione ai parcheggi per recuperare 700 posti auto”, conclude Padovano.