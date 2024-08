Padovano sull'emergenza parcheggi: "Ora passare dalle parole ai fatti"

La Confcommercio di Pescara interviene in merito ai provvedimenti d’urgenza relativi all’emergenza parcheggi che il sindaco Masci ha annunciato nella giornata odierna. Ecco cosa dichiara il presidente Riccardo Padovano: “Qualche giorno fa avevamo suggerito al sindaco di Pescara alcune soluzioni in merito all’emergenza parcheggi che potevano essere attuate con la buona volontà di accelerare sulle delibere per superare le lentezze burocratiche.

Parte delle nostre proposte sono state recepite nei provvedimenti annunciati oggi dal sindaco Masci che vanno nella giusta direzione in quanto consentiranno di recuperare circa 400 posti auto nell’immediato grazie agli interventi sui parcheggi di via Passolanciano, di via Ferrari, di corso Vittorio Emanuele e in alcune zone dell’area di risulta. E’ importante però che si passi dalle parole ai fatti e che quindi strisce a terra e segnaletica vengano realizzate nell’immediato per avere i parcheggi attivi da subito.

Al riguardo è importante che venga segnalato adeguatamente il parcheggio di via Passolanciano e strade limitrofe che sia la cittadinanza che i turisti non conoscono. Ci auguriamo inoltre che a breve si possa sbloccare anche la trattativa con Rfi per adibire a parcheggio anche i tunnel della stazione ferroviaria e che si possano recuperare altri posti auto nell’area ex Fea.

Abbiamo inoltre chiesto al sindaco un ulteriore provvedimento che possa aiutare il commercio cittadino ossia l’eliminazione delle giornate Ztl su corso Vittorio Emanuele e via Regina Margherita che penalizzano le attività economiche del centro nei giorni clou dello shopping. Ci auguriamo che anche su questo possa prevalere il buon senso per approvare a breve un provvedimento di facile attuazione ma importante per il commercio cittadino”.