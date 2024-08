Confesercenti, Dolci: "Pronti a fare la nostra parte per il rilancio del centro"

“La nostra associazione è pronta a fare la propria parte per il rilancio del centro, per pianificare insieme come farne crescere l’appeal, ma occorre essere consapevoli che Pescara ha già molti grandi marchi, al pari di tante città di livello demografico superiore, e qualunque operazione a regia pubblica deve necessariamente puntare a far arrivare marchi non presenti sul territorio, mentre nel recente passato i tentativi ad esempio sul mercato coperto di piazza Muzii sono andati nella direzione sbagliata. Un progetto che aveva messo a rischio proprio le attività storiche, quelle che resistono, che illuminano la città, che i turisti apprezzano e che vanno salvaguardate e valorizzate. Occorre essere consapevoli che il rischio è una cannibalizzazione dei negozi esistenti, mentre ci sono spazi per far crescere tutti a condizione che ci si voglia ascoltare”.

Lo afferma Marina Dolci, presidente provinciale di Confesercenti Pescara, rispondendo alle dichiarazioni programmatiche del nuovo assessore Zaira Zamparelli. “Auspichiamo che sia giunto il momento che Regione e Comune tornino ad investire risorse importanti per il rilancio del centro - sottolinea Dolci - noi lo chiediamo da dieci anni nella convinzione che i distretti del commercio siano la strada giusta. Ma occorre crederci, investire, programmare per tempo. Noi come Confesercenti siamo pronti a fare la nostra parte per dare nuove opportunità alle imprese, ma le istituzioni devono dimostrare di crederci investendo risorse e attenzioni”.