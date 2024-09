Formazione: alla D’Annunzio la prima edizione dello Start Camp

L'università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara e “Innovalley Open Innovation Hub” organizzano la prima edizione dello Start Camp, una settimana di formazione immersiva dedicata alla creazione di start up innovative e allo sviluppo imprenditoriale. L'iniziativa, che si terrà dal 16 al 21 settembre, presso l’aula 28 del Campus di Pescara, è l'occasione per gli studenti di ogni corso di laurea di acquisire competenze sullo start up di impresa e lo sviluppo imprenditoriale di progetti innovativi. Le attività di formazione si svolgeranno sotto la supervisione scientifica della professoressa Gilda Antonelli, docente di Organizzazione aziendale al Dipartimento di Economia della D’Annunzio.

I trenta candidati ammessi alla prima edizione avranno modo di sviluppare, in team costituiti ad hoc, le idee innovative proprie o di altri colleghi, con l’obiettivo di trasformarle in imprese. I docenti e gli esperti esterni prediligeranno un approccio pragmatico alla redazione del business plan - vero strumento a garanzia della sostenibilità di lungo periodo delle iniziative imprenditoriali - e all’approfondimento delle competenze trasversali necessarie ad intraprendere percorsi imprenditoriali. Le sessioni formative quotidiane spazieranno dall'introduzione ai modelli di business, allo sviluppo delle competenze trasversali necessarie all'imprenditoria, fino all'analisi di mercato, le diverse forme giuridiche d'impresa, la pianificazione economica e finanziaria, le strategie di finanziamento, la redazione del business plan e la preparazione dell'elevator pitch.

Sabato 21 settembre ai partecipanti verrà fornito un ulteriore valore aggiunto poiché potranno presentare le loro idee di impresa a un parterre di esperti (Arcangelo Merla - Delegato al TT della D’Annunzio, Alessandro Marra - professore e spin-off owner dell’Ateneo, Manuela Tansella - Global Director Business Process Aptar, Daniele Scoccia - Archangel Adventure, Matteo Lega - Senior Scientist Fater; Spa, Massimo Cesarino - Presidente sezione Servizi Innovativi di Confindustria Medio Adriatico) dai quali otterranno consigli per rafforzare, modificare o re-indirizzare il proprio business.

L’evento si concluderà con un aperitivo dell’innovazione, al quale parteciperanno anche alcune delle start up innovative nate dalle precedenti edizioni di Start Cup. Alla fine della settimana i partecipanti svolgeranno un tirocinio presso una Start up innovativa abruzzese per sperimentare le sfide e vivere l’entusiasmo e la passione che caratterizza organizzazioni così peculiari. Tutti i gruppi che vorranno partecipare a StartCup Abruzzo 2024 avranno a disposizione consulenza one-to-one sul proprio business plan.