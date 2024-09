BNI Flaiano Pescara “adotta” l’influencer che sui social promuove l’Abruzzo

Si chiama “Adottiamo una partita Iva” l’iniziativa attraverso la quale il Capitolo “Flaiano” - Pescara di BNI (Business Network International), sotto la presidenza di Giuseppe Volpi, ha scelto di sostenere la neonata attività di Hugo Mosquera, influencer pescarese, 27 anni e una partita Iva con pochi mesi di vita. Hugo è l’ideatore di una pagina Instagram da 10 milioni di account raggiunti e quasi 60mila followers iscritti in cui promuove storia, tradizioni e cultura abruzzesi.

«In Hugo abbiamo individuato un giovane meritevole di lanciare il suo business sfruttando le opportunità di scambio referenze che BNI mette a disposizione dei propri iscritti, per questo abbiamo deciso di farci carico della sua quota annuale», annuncia Giuseppe Volpi, presidente del Capitolo BNI Flaiano Pescara. Si chiama sonounfregnoabruzzese la community nata intorno all’orgoglio abruzzese che Hugo ha risvegliato nei suoi followers, sempre più numerosi e al servizio della valorizzazione del territorio: «Oramai sono in così tanti a segnalarmi feste, sagre, antichi riti contadini e a svelarmi angoli nascosti dell’Abruzzo che ne viene fuori un racconto corale», racconta.

Lo scrolling sul suo account Instagram svela angoli nascosti e suggestivi d’Abruzzo, racconta usi e costumi della regione in modo inedito e accende i riflettori su temi “impegnati” come l’abbattimento dei cervi e il crowfunding a sostegno del “Progetto Baltimora” per le cure di un ragazzo di Francavilla affetto da una malattia degenerativa. Di recente il Capitolo BNI Flaiano - Pescara è stato premiato per essere il più numeroso d’Abruzzo e quello che negli ultimi sei mesi ha aggregato più nuovi membri. Fondato nel maggio 2019, il Capitolo Flaiano Pescara del network presente in 193 paesi del mondo conta oggi 42 membriiscritti tra imprenditori e professionisti della città.

Soltanto nell’ultimo anno i soci pescaresi hanno stretto accordi di collaborazione per un volume di affari che sfiora il milione di euro. Nel mondo, BNI conta 324mila iscritti in 11.100 Capitoli (449 in Italia) e la sua mission è quella di aiutare i suoi membri ad aumentare il proprio business tramite un programma basato sul passaparola strutturato, positivo e professionale, che consente loro di sviluppare relazioni qualitativamente significative e a lungo termine con imprenditori e professionisti.