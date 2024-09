Educazione finanziaria: continuano gli appuntamenti gratuiti organizzati da Federconsumatori

Federconsumatori Abruzzo Aps, in collaborazione con la Fisac/Cgil Abruzzo Molise, cooperativa La Colmena e altre realtà associative, darà vita ad un nuovo incontro dedicato all'educazione finanziaria, bancaria, assicurativa e fiscale. Il progetto, finanziato dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) D.M. 6/5/2022 art. 5, mira a fornire ai cittadini gli strumenti necessari per gestire al meglio le proprie finanze.

"A casa facciamo i conti" è il titolo scelto per questo progetto partito questo mese, un'iniziativa che prevede una serie di workshop gratuiti e aperti a tutti. Il tema che verrà trattato giovedì 26 settembre (Sede cooperativa La Colmena, via Marco Polo, 67 – Pescara - ore 18) è il seguente: ‘Cooperazione, mutualità, localismo - le Banche vicino alle Persone’.

L'incontro vedrà la partecipazione di Luca Copersini, segretario generale della Fisac Cgil Abruzzo Molise, Antonio Delle Monache, società di mutuo soccorso Campa e Antonio Giardini, consulente Bancario.

Questo incontro avrà lo scopo di illustrare le differenze tra le banche, da quelle nazionali e quelle locali, ma anche quella di trattare gli argomenti della cooperazione e della mutualità, per dare la possibilità ai consumatori di approfondire temi dedicati alle costruzione di una società più informata e consapevole.

"Gli incontri proseguiranno anche nel mese di ottobre, per incontrare i cittadini/consumatori, per accrescere le loro conoscenze utili a prendere decisioni finanziarie consapevoli – dice Francesco Trivelli, Presidente di Federconsumatori Abruzzo - l'educazione finanziaria è fondamentale per migliorare la qualità della vita di tutti".