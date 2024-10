Fipe incontra la Protezione Civile: "Ristoranti e bar presidi di solidarietÃ  e socialitÃ "

Nell'ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile il Capo dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano ha partecipato al direttivo di Fipe-Confcommercio, tenutosi oggi a Roma, rimarcando "la delicatezza e l'importanza del ruolo del Dipartimento quale primo soggetto chiamato ad intervenire in caso di emergenze e calamità. Nelle situazioni di criticità anche i pubblici esercizi rappresentano un presidio territoriale indispensabile, dove l'apertura di un ristorante o di un bar è spesso il simbolo del primo passo per ripartire e ripristinare la normalità". All'incontro di Roma ha partecipato anche il presidente della Fipe Confcommercio di Pescara Riccardo Padovano:

"A Roma ho voluto rimarcare ancora una volta l'importanza della protezione civile nonché allo stesso tempo delle nostre attività che possono diventare punti di socialità di base di pronto intervento e che per questo riescono e riuscirebbero ad essere di grande utilità in caso di necessità per gli sfollati in caso di bisogno. Per questo ho detto che tutti i titolari dei pubblici esercizi devono essere pronti in modo da affrontare una eventuale emergenza nel caso accadesse. In tal caso diventa fondamentale formare gli imprenditori con l'aiuto e il prezioso lavoro del personale della protezione civile. Il direttore generale della Protezione Civile ha accolto con piacere la nostra disponibilità come Fipe Confcommercio Pescara e si è candidato per essere presente ad un corso di formazione per i nostri associati, assieme al personale della protezione civile".