“Banca & Fisco: le paure dei consumatori”, se ne parla a La Colmena

Federconsumatori Abruzzo Aps, in collaborazione con la Cgil Pescara, Fisac/Cgil Abruzzo Molise, la cooperativa La Colmena e altre realtà associative, continua ad incontrare la cittadinanza; arriva il quinto e ultimo appuntamento dal titolo "A casa facciamo i conti" dedicato all'educazione finanziaria, bancaria, assicurativa e fiscale. Il progetto, finanziato dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) D.M. 6/5/2022 art. 5, mira a fornire ai cittadini le informazioni necessarie per gestire al meglio le proprie finanze. Il tema che verrà trattato oggi pomeriggio (sede cooperativa sociale La Colmena, via Marco Polo, 67 – Pescara - ore 17:30) è il seguente: Banca & Fisco: le paure (infondate?) dei consumatori.

Un tema attuale che coinvolge la vita di tanti cittadini. Un'opportunità preziosa per chiunque voglia approfondire questioni importanti. L'incontro vedrà la partecipazione della segretaria della Cgil Pescara, Alessandra Genco, il dott. Danilo Scioli, esperto in materie fiscali e bancarie. L'appuntamento divulgativo affronterà l'argomento del segreto bancario, delle relazioni tra banca e fisco, dei veri rischi e delle paure che spesso i consumatori nutrono riguardo tali tematiche.