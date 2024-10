G7, Zamparelli replica a Confesercenti: "Nessuno ha detto di non venire a Pescara"

“Le indicazioni della polizia locale di Pescara su come spostarsi a Pescara nei giorni del G7 sono chiare. Le indicazioni riguardano alcuni percorsi suggeriti, per evitare le cosiddette zone rosse, che in quattro casi su cinque scattano solo nelle ore pomeridiane. Non credo che la presidente di un'associazione di categoria qual è la Confesercenti, rappresentativa di un discreto numero di attività della città e della provincia, possa limitarsi a leggere il titolo di un giornale senza poi leggere l'articolo sottostante: sarebbe davvero un'offesa alla sua intelligenza e all'intelligenza di tutti i commercianti che rappresenta lei e la sua associazione di categoria”. Così l'assessore comunale al commercio, Zaira Zamparelli, replica alle dichiarazioni di Marina Dolci, presidente di Confesercenti Pescara.

"Nessuno ha detto "Non venite a Pescara", anzi il contrario - aggiunge Zamparelli - La finalità della polizia locale nel fornire i percorsi alternativi è chiaramente quella di contenere i disagi, per tutti coloro che si spostano all'interno della città nelle ore pomeridiane e serali, fatta eccezione per la zona dell'Aurum dove le prime limitazioni saranno in vigore da domani mattina. Se davvero si crede in Pescara e nel G7, se si crede nella occasione che il G7 può rappresentare per Pescara e per l'Abruzzo, ne approfitterei per essere collaborativi, per cercare di mettere in mostra il meglio della nostra città, e non per lasciarsi andare a dichiarazioni senza senso, tanto più che sono proprio le associazioni di categoria a sollecitare continuamente la realizzazione di grandi eventi e la promozione della città. Queste sono le ultime ore per organizzare il benvenuto dei commercianti alle delegazioni del B7 e del G7 (ci sarebbero mille modi possibili): direi di approfittarne".