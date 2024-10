Federalberghi accoglie con "grande soddisfazione" il G7

Federalberghi Pescara accoglie “con grande soddisfazione” l'imminente G7, valutandolo “un'opportunità unica per la città e per l’intera regione Abruzzo”. Ecco che cosa ha dichiarato la Presidente di Federalberghi Pescara e Vice Presidente Regionale, Daniela Renisi:

“Il G7 pone Pescara tra le città prescelte in Italia, un onore che poche realtà possono vantare. La possibilità di accogliere delegazioni da tutto il mondo contribuirà a rafforzare l’immagine di Pescara come una destinazione di livello internazionale e ci darà la possibilità di crescere ulteriormente come meta turistica di rilievo”.

ll coinvolgimento di numerose strutture ricettive tra Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo dimostra la capacità del territorio di rispondere in maniera efficiente alle esigenze di eventi di tale portata. Oltre un migliaio gli arrivi. Gli albergatori sono “motivati e pronti a dimostrare la loro professionalità e ospitalità. Grazie al coordinamento con le istituzioni locali e gli operatori del settore, Pescara offrirà un'organizzazione impeccabile, garantendo ai visitatori e alle delegazioni un servizio di qualità che soddisfi le aspettative di un evento di rilievo”. Conclude la Presidente Renisi:

“Siamo pronti a collaborare con le istituzioni per garantire un'accoglienza impeccabile. Questo evento ci darà un'importante esperienza da utilizzare per il futuro, utile per continuare a crescere come destinazione turistica. È un'occasione fondamentale per consolidare il nostro ruolo nell'accoglienza turistica e per continuare ad innalzare gli standard delle nostre strutture”.