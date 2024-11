Il benvenuto di Casartigiani Abruzzo all’Osservatorio Regionale del Credito

Casartigiani Abruzzo plaude la giunta regionale, e in particolare l’assessore alle attività produttive Tiziana Magnacca, per aver istituito l’Osservatorio Regionale sull’Accesso al Credito per le imprese abruzzesi.

“Si tratta di un’ulteriore misura a favore delle PMI che fa seguito all’introduzione del Vaucher garanzia Fira usufruibile dallo scorso mese di agosto. E’ un primo passo di inversione di rotta rispetto al sistema bancario che negli ultimi anni si è allontanato dalle esigenze delle imprese e del territorio”, scrivono i coordinatori regionali Dario Buccella e Flaviano Montebello, esprimendo “un apprezzamento verso quanto sostenuto nella riunione dell'Osservatorio dall'assessore Tiziana Magnacca, la quale ritiene di particolare importanza riavviare un confronto con gli Istituti di Credito e con il Sistema dei Confidi operanti in Abruzzo, al fine di facilitare l’accesso al credito e quindi di favorire una nuova crescita del tessuto imprenditoriale”.

L’osservatorio si riunirà con cadenza almeno semestrale, e questo consentirà di monitorare in modo puntuale l’andamento dell’accesso al credito e gli effetti prodotti dagli interventi attivati da parte della giunta regionale. Particolare attenzione sarà riservata agli impatti derivanti dalla desertificazione degli sportelli bancari che, più che in ogni altra regione, ha colpito l’Abruzzo.