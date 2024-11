Contributi a fondo perduto per aziende agricole colpite da avverse condizioni climatiche

È stato pubblicato l’avviso FiRA per la concessione di contributi a fondo perduto destinati all’abbattimento degli interessi passivi su finanziamenti erogati alle aziende agricole che hanno subito danni significativi nel 2023, a causa delle eccessive piogge e della diffusione della peronospora. Le domande possono essere presentate dalle ore 12 del 28 novembre fino alle ore 12 del 9 dicembre 2024, esclusivamente tramite lo sportello telematico regionale: sportello.regione.abruzzo.it.

Regione Abruzzo, alla luce della grave crisi economica che ha interessato il comparto agricolo in conseguenza dell’eccezionale andamento meteorologico avverso, qualificabile come eccesso di pioggia che ha interessato tutto il territorio regionale nei mesi da aprile a giugno 2023, intende assicurare liquidità alle imprese agricole di cui all’Articolo 2135 del codice civile, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto per l’abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti già erogati alle Micro, Piccole e Medie Imprese del settore agricolo abruzzese alla data di presentazione della domanda.

La finalità dell’Avviso, denominato “Contributi a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi passivi su finanziamenti erogati in Agricoltura”, è quindi quella di fornire alle aziende agricole liquidità per dare continuità alle attività aziendali mediante la concessione di un contributo a fondo perduto.

Possono presentare domanda:

gli imprenditori agricoli in forma singola;

gli imprenditori agricoli in forma associata;

le imprese agricole di trasformazione e/o commercializzazione in forma singola;

le imprese agricole di trasformazione e/o commercializzazione in forma associata ossia, indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’Articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’Articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

Per l’accesso alla concessione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento del tasso di interesse, le imprese del settore agricolo dovranno:

dimostrare di aver già contratto un finanziamento con un Istituto di credito finanziatore alla data di presentazione della domanda di contributo in regolare ammortamento o, eventualmente, anche oggetto di moratoria e/o allungamento del periodo di ammortamento accordati dall’Istituto di credito finanziatore;

le imprese operanti nel settore vitivinicolo dovranno dimostrare di aver subito una riduzione pari ad almeno il 30% della produzione, mediante il confronto tra la dichiarazione di produzione vitivinicola del 2023 con quella del 2022;

per le altre colture, le imprese dovranno dimostrare una riduzione del volume di affari nel 2023 di almeno il 30% rispetto all’anno precedente, mediante la trasmissione delle dichiarazioni IVA relative agli anni 2022 e 2023 (Rigo VE 50 “Volume di affari” Modello IVA).

L’Avviso “Contributi a fondo perduto per l’abbattimento degli interessi passivi su finanziamenti erogati in Agricoltura” ha una dotazione finanziaria di 2.327.500,00 euro.

Per gli imprenditori agricoli in forma singola e/o associata , il contributo ammissibile relativo a ciascuna istanza è pari al 50% degli interessi passivi che matureranno dalla data di presentazione della domanda di contributo fino a conclusione del finanziamento e comunque per un importo non superiore a € 25.000,00.

Per le imprese agricole di trasformazione e commercializzazione in forma singola e/o associata , il contributo ammissibile relativo a ciascuna istanza è pari al 50% degli interessi passivi che matureranno dalla data di presentazione della domanda di contributo fino a conclusione del finanziamento e comunque per un importo non superiore a € 50.000,00.

Qualora il totale dei contributi derivante dalle richieste pervenute fosse eccedente rispetto alla dotazione finanziaria complessiva, il contributo a ciascuna impresa del settore agricolo, ammissibile a finanziamento, sarà rideterminato ed erogato proporzionalmente calcolando la percentuale del contributo ammissibile per ciascuna impresa sul totale dei contributi ammissibili di tutte le imprese. La percentuale ottenuta sarà moltiplicata per la dotazione finanziaria dell’Avviso.

La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma digitale sportello , raggiungibile dal sito web https://sportello.regione.abruzzo.it/ selezionando l’apposita voce (“CATALOGO SERVIZI”, poi “Sportello Agricoltura e Pesca” e infine scegliendo la voce “Abbattimento tasso di interesse in agricoltura”).

La piattaforma digitale Sportello, per la compilazione on line della Domanda di Ammissione, sarà accessibile a partire dalle ore 12:00 di giovedì 28 novembre 2024 fino alle ore 12:00 di lunedì 9 dicembre 2024.

La domanda è formulata attraverso l’inserimento dei dati nell’apposito form “Domanda di Ammissione” sulla piattaforma digitale Sportello ed è generata in formato .pdf al termine dell’inserimento dei dati.

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello uguale o superiore al 2, riconducibile al legale rappresentante. L’autenticazione tramite SPID equivale alla sottoscrizione della domanda.

È possibile inviare una nuova domanda che annulla la precedente entro i termini di validità dell’Avviso.

Per tutti i dettagli, i requisiti di ammissibilità e ogni ulteriore informazione è possibile consultare l’Avviso pubblico:

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo PEC firapec@pec.fira.it