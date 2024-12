A Natale la Strever Spa premia i suoi dipendenti con 800 euro

Ottocento euro per festeggiare serenamente il Natale con i propri familiari ed amici. E’ il regalo che i dipendenti della Strever Spa hanno trovato quest’anno sotto l’albero di Natale, grazie alla generosità della proprietà che ha voluto condividere i risultati di un anno segnato da un consolidamento del proprio progetto di crescita, che ha portato la società ad essere nuovamente inserita per il 4 anno di fila tra le maggiori imprese italiane dell’edilizia privata occupando nella Classifica redatta dalla Guamari il 23esimo posto.

“Un premio dovuto - spiegano i vertici della società - in quanto i traguardi ottenuti sono il frutto del grande impegno di tutti i nostri collaboratori, ai quali ci lega da sempre un sentimento di stima e gratitudine, per questo abbiamo voluto riconoscere un tangibile beneficio diretto”.

Gli 800 euro verranno donati sotto forma di servizi di welfare e quindi goduti per intero, beneficiando della detassazione e permettendo ai dipendenti di aumentare il potere d’acquisto del proprio stipendio. rendendo disponibili somme che possono essere destinate ad altro. L’azienda abruzzese prosegue così il suo percorso di attenzione verso uno sviluppo sostenibile, potenziando e tutelando la capacità di spesa dei propri dipendenti. Per la Strever Spa, infatti, non sono nuove iniziative rivolte a garantire il benessere dei propri dipendenti. Previsto entro la primavera il trasferimento dell’Headquarters nella zona industriale di San Salvo.

“Questo progetto - afferma il presidente Gennaro Strever- ci rende particolarmente orgogliosi perché oltre a dotarci di spazi confortevoli e adeguati alla crescita aziendale, rappresenta per il territorio il ritorno alla produttività di una porzione di zona industriale che era stata abbandonata da anni e che per molti sansalvesi aveva rappresentato un pezzo di sviluppo locale”.

I nuovi uffici stanno nascendo dove un tempo vi erano gli uffici della ex Magneti Marelli. “Il piano industriale prevede un triennio di crescita sia nelle attività di core business che in nuove attività soprattutto legate al settore energetico. Possiamo guardare il futuro con un giustificato ottimismo consapevoli delle nostre capacità e delle difficolta che ci aspettano per continuare una crescita costante che dura da più di 50anni”, conclude il ceo William Strever.