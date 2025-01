ParitÃ  di genere sul lavoro, aumentano certificazioni in Abruzzo

Sono 487 in Abruzzo i siti produttivi certificati con UNI PDR 125, la certificazione volta a ridurre il divario di genere nei luoghi di lavoro, oltre il 25% in più rispetto a settembre 2024 (387).Si parla di siti e non di singole aziende perché sono comprese tutte quelle aziende che hanno stabilimenti o sedi nel territorio abruzzese. Un aumento che, secondo analisti e certificatori, sarebbe legato all'uscita del bando di Unioncamere sul tema.

I dati, provenienti dal portale di Accredia (Ente Italiano di Accreditamento), sono emersi nel corso del Forum "No Gender gap". A organizzare l'iniziativa, in collaborazione con la Commissione consiliare Pari opportunità e l'amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi, è stata Elisabetta Pieragostini, Ceo di Dami e autrice del primo saggio sulle policy per l'eguaglianza di genere nelle aziende e nelle organizzazioni e l'UNI- Ente italiano di Normazione con il patrocinio di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

Nella classifica del Global Gender Gap Index di luglio 2024 che misura il divario di genere in termini di partecipazione economica e politica, salute e livello di istruzione, l'Italia con un punteggio di 0,703 su 1, si posiziona all'87esimo posto a livello internazionale, perdendo otto posizioni rispetto all'anno precedente. In un contesto europeo, la posizione è 37esima su 40: l'Italia è seguita solo da Ungheria, Repubblica Ceca e Turchia.

La certificazione è uno strumento concreto di misurazione del gender gap e della gender equality nel mondo del lavoro. La Uni pdr 125, certificazione anti-gender gap, definisce una serie di aree da normare per il concreto rispetto delle differenze in termini di governance, welfare, possibilità di carriera, equità salariale, tutela del ruolo genitoriale e altri contesti. Tra gli ospiti dell'iniziativa, accanto a Elisabetta Pieragostini, c'erano Elena Mocchio (responsabile Innovazione e Sviluppo UNI), Silvia Mattioli, psicologa, psicoterapeuta e presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Roseto degli Abruzzi, il sindaco di Roseto, Mario Nugnes, e Lorenzo Dattoli, vicepresidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.