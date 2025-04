Il 9 aprile un convegno di Confartigianato sul futuro dell'edilizia

Detrazioni nel comparto dell’edilizia dopo il Superbonus 110%, sicurezza e patente a crediti nei cantieri, Contratto collettivo nazionale Edilizia Artigianato, Mastro Formatore Artigiano, certificazione dei contratti di appalto e asseverazione. Sono i principali argomenti che saranno trattati nel corso del convegno “Il Futuro dell’Edilizia: opportunità e sfide”, promosso da Confartigianato Abruzzo e Anaepa – Confartigianato Edilizia. L’iniziativa, dedicata a professionisti e imprese del settore delle costruzioni, si terrà mercoledì 9 aprile, all’Auditorium L. Petruzzi di Pescara, in Via delle Caserme n. 60, dalle 17.30 alle19.30.

All’incontro prenderanno parte relatori di rilievo nazionale ed esperti del territorio, che metteranno a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze, con l’obiettivo di fornire un contributo alla crescita e alla competitività del comparto. Gli interventi delle figure di vertice di Anaepa forniranno indicazioni, chiare e dettagliate, su come orientarsi in un contesto normativo in continua evoluzione. Sarà anche l’occasione per riflettere sugli effetti dello stop al Superbonus e sulle proposte dotate di maggiore efficacia per il futuro della filiera delle costruzioni. Verranno inoltre illustrati alcuni elementi chiave per garantire la trasparenza e la qualità del rapporto di lavoro.

I lavori saranno aperti dai saluti del Presidente di Confartigianato Imprese Abruzzo, Giancarlo Di Blasio; del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Pescara, Maurizio Vicaretti; del Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo, Giancarlo Misantoni e del Presidente di Confartigianato Edilizia Abruzzo, Alberto De Cesare. A seguire le relazioni del Presidente e del Segretario nazionale di Anaepa, Stefano Crestini e Daniela Scaccia; del referente per le Relazioni sindacali di Anaepa, Marco Pantaleoni; del Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pescara, Paolo Cacciagrano. Modera l’incontro Silvia Grandoni, addetta stampa Confartigianato Imprese Abruzzo.

Il convegno, oltre ad essere un’occasione per aggiornarsi ed ottenere preziose informazioni, rappresenta anche un momento di confronto tra imprese e professionisti, un’occasione per dare vita a nuove conoscenze, nuove sinergie e nuove proposte per il futuro della categoria. A tale scopo, a partire dalle 17 e dunque prima dell’inizio dei lavori, si terrà un momento dedicato al networking con caffè di benvenuto presso il Caffè Letterario (antistante l’ingresso dell’auditorium).

Alle imprese partecipanti sarà donato il nuovo Testo Unico Sicurezza e saranno inoltre rilasciati Crediti Formativi Professionali a ingegneri, consulenti del lavoro e geometri. La partecipazione è gratuita. Per informazioni scrivere a info@confartigianatoabruzzo.it o su WhatsApp al numero 3519060888.