“Il reddito pro capite di Pescara è pari a 17.219 euro, superiore a quello medio regionale, l’occupazione è cresciuta del 3,7% dal 2023 al 2024 (e del 5,5% dal 2019), più della media regionale e nazionale, con effetti positivi sul tasso di occupazione (salito al 63,2%) e sul tasso di disoccupazione (sceso al 7,1%), e una tendenza alla crescita delle unità locali delle imprese attive, che nel quarto trimestre del 2024 erano 16.002, con 47.610 addetti”. Sono alcuni dei dati forniti questa mattina, in conferenza stampa, dal professor Pino Mauro, che ha illustrato il report sull’andamento dell’economia di Pescara alla presenza del sindaco Carlo Masci e degli assessori Alfredo Cremonese e Eugenio Seccia.

“Si parla molto di una desertificazione commerciale ma Pescara resiste, e con le 12.719 imprese attive nel 2024 (- 0,1%) il fenomeno non si mostra intenso come spesso si afferma: è inferiore alla media nazionale e alla media regionale”, ha detto Mauro sottolineando che “commercio e costruzioni restano i pilastri dell’economia locale” (il numero delle imprese attive per 1000 abitanti va da 129 a 155). Pescara, ha fatto notare ancora, fa registrare il 74,8% di occupazione nei servizi. Dal punto di vista della demografia, Pescara è la città più popolosa d’Abruzzo (118.461 abitanti nel 2024, -0,3% rispetto al 2023), con l’età media (46,5 anni) inferiore a quella dell’Abruzzo, e un saldo migratorio interno (1,8) più elevato tra i capoluoghi di provincia. Quanto al capitale umano, abbiamo la percentuale più alta di laureati, ha detto Mauro.

Un approfondimento mirato ha riguardato il turismo, perché c’è stato un aumento delle strutture ricettive, passate da 171 a 206 tra il 2023 e il 2024 (nel 2019 erano 134) con un aumento dei posti letto, da 2.911 a 3.041 (nel 2019 erano 2.638), e il segno è stato più anche per gli arrivi, con un 3,3% in più tra il 2023 e il 2024 e un incremento della permanenza media (nel 2024 è stata di 4 notti), ha fatto notare Mauro. “I numeri delle presenze turistiche sono impressionati”, ha fatto notare il sindaco a questo proposito. Dal 2019 al 2024 siamo passati da 271.493 a 531.348 e le presenze di stranieri sono salite da 72.336 a 169.273. Inoltre le presenze nelle strutture extra alberghiere sono passate da 37.263 (nel 2019) a 266.172 (nel 2024).

“Riusciamo a creare un nuovo modello se riusciamo a coniugare e quindi potenziare i servizi di Pescara, attraverso eventi, turismo e terziario avanzato”, ha concluso Mauro riflettendo sui dati e invitando “a porre l’attenzione su queste componenti”.

“Il report”, ha commentato Masci, “ci dimostra che la strada che abbiamo intrapreso è quella che si doveva intraprendere, visto che le presenze turistiche sono più che raddoppiate, quelle nelle strutture extra alberghiere sono quasi decuplicate, per cui proseguiamo su questa strada. La Bandiera blu ci consente di accreditarci, dal punto di vista turistico, mentre non era così 5 – 6 anni fa: qui le persone arrivano e si fermano, per le vacanze, mentre prima non si fermavano. E siamo anche una città vetrina, porta dell’Abruzzo, con un aeroporto con numeri in crescita. Dobbiamo puntare su una città bella – e gli interventi di riqualificazione che stiamo facendo vanno in questa direzione – su un aeroporto che funziona e sugli eventi, che non sono una spesa ma un investimento, e attirano persone. La visione che abbiamo è di una città di servizi, di turismo, di iniziative, una città della bellezza”.

Cremonese, che dal 2019 al 2024 ha ricoperto il ruolo di assessore al Turismo, alla Promozione della città e al Commercio, parla di "dati strabilianti, con presenze turistiche più che raddoppiate: la città ha saputo reagire, nonostante la pandemia, e le strategie che abbiamo individuato si sono rivelate giuste, come gli investimenti sugli eventi che sono risultati fondamentali per attirare turisti, promuovere il territorio e far lavorare le attività commerciali. I dati sono buoni anche per le attività produttive e anche questo di rende felice del lavoro della giunta Masci e della maggioranza, che continuerà ad investire nella stessa direzione per migliorare ulteriormente i dati".