Padovano (Confcommercio) sulla Notte Bianca dello Shopping: "Si rischia di fare un buco nell’acqua"

“Abbiamo effettuato un sondaggio con i nostri associati e dobbiamo rimarcare una grande delusione in merito all’organizzazione della Notte dello Shopping prevista per giovedì 17 luglio in quanto è mancata una promozione capillare dell’evento. Ad oggi tanti negozi del centro non sono stati avvisai e non hanno ricevuto alcuna locandina da esporre per promuovere l’iniziativa nei confronti di clienti e turisti. Il rischio è che molti di questi negozi decida di non effettuare l’apertura serale e che la Notte dello Shopping si traduca in un flop. Siamo sempre stati favorevoli all’organizzazione di micro eventi che possano portare gente per le vie dello shopping ma le iniziativa vanno promozionate con grande anticipo e con una comunicazione martellante che usi tutti gli strumenti a disposizione, manifesti e locandine, passaggi video sui media e messaggi sui social”.

Così il presidente della Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano, che aggiunge: “Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento avevo allertato sul rischio che tale iniziativa, organizzata non nel week end ma in un giorno infrasettimanale, avrebbe avuto bisogno di una comunicazione rafforzata sia per far venire gente dall’entroterra, con una promozione nei comuni della provincia, sia dotando i commercianti di materiale informativo da esporre e da distribuire ai clienti. Tutto ciò non è stato fatto ed in mancanza di una programmazione anticipata e di risorse adeguate per la promozione si rischia di fare un buco nell’acqua”.