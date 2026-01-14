Camera di commercio, firmato un protocollo con gli Ordini dei commercialisti di Chieti e Pescara

AttivitÃ formative mirate e un canale di comunicazione diretto: sono queste le azioni previste dal protocollo di intesa tra Camera di commercio Chieti Pescara e Ordini dei commercialisti di Pescara, Chieti, Vasto e Lanciano firmato in Camera di commercio. Un'iniziativa, voluta dalle parti, che ha lâ€™obiettivo di snellire i tempi di risposta alle pratiche garantendo velocitÃ ed efficienza amministrativa.

"La firma del Protocollo di Intesa â€“ dichiara il presidente Gennaro Strever - rappresenta un momento significativo per lâ€™ente e per gli Ordini professionali con i quali condividiamo un ruolo centrale a supporto del sistema economico del territorio. Questo accordo â€“ continua - nasce da una convinzione chiara: la collaborazione tra istituzioni e professioni Ã¨ uno strumento fondamentale per migliorare la qualitÃ dei servizi alle imprese, aumentare la comprensione degli adempimenti amministrativi e rafforzare la trasparenza e lâ€™affidabilitÃ del sistema della pubblicitÃ legale".

Con questo protocollo, la struttura camerale si pone due obiettivi concreti: da un lato, promuovere momenti formativi e informativi condivisi, capaci di affrontare le tematiche piÃ¹ complesse legate agli adempimenti verso il Registro delle Imprese; dallâ€™altro, attivare canali di comunicazione e assistenza dedicati, in grado di rendere piÃ¹ efficiente il dialogo tra i professionisti e gli uffici, riducendo tempi ed eventuali criticitÃ .

Lo sportello sarÃ strutturato come un canale di assistenza tecnica e operativa specializzata dedicato esclusivamente ai commercialisti iscritti all'ODCEC di Chieti e Pescara. Non sostituirÃ i portali informativi giÃ esistenti ma interverrÃ per chiarire casi specifici e situazioni concrete; risolvere errori, rigetti o incongruenze nelle pratiche telematiche; gestire il dialogo diretto e tracciabile con gli uffici competenti.

Se i canali tradizionali come il sito istituzionale e il portale SARI rimangono i punti di riferimento per le guide e le norme generali, lo Sportello digitale nasce per gestire la complessitÃ operativa. Il professionista non dovrÃ piÃ¹ muoversi tra diverse caselle mail o centralini: la piattaforma interviene proprio quando serve risolvere un caso specifico, chiarire un rigetto di una pratica telematica o gestire integrazioni documentali in dialogo diretto con gli uffici camerali.

I vantaggi saranno immediati: tracciabilitÃ , ulteriore riduzione dei tempi di attesa, storico delle assistenze: ogni interazione rimane archiviata e consultabile, creando una memoria storica utile per lo studio professionale.