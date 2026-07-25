La transizione energetica bloccata dall'intermediazione finanziaria

Quando oggi si acquista unâ€™auto elettrica di un marchio emergente cinese, la diffidenza iniziale si scontra quasi subito con una realtÃ sorprendente: il prodotto Ã¨ straordinario. Prestazioni eccellenti, efficienza nei consumi reali e una dotazione tecnologica che i marchi storici europei farebbero pagare a peso dâ€™oro. Sul fronte dell'elettrico puro, i produttori asiatici si sono presi il centro della scena globale, lasciando i marchi europei mestamente al margine, in evidente affanno nel tenere il passo di questa rivoluzione industriale.

Il vero problema, tuttavia, sorge non appena si spegne il motore, si scende dal veicolo e si prova a decifrare il contratto sottoscritto. In quel preciso istante la magia della tecnologia d'avanguardia si dissolve, sostituita da un medioevo burocratico fatto di clausole, rimpalli assicurativi e pacchetti finanziari che sollevano piÃ¹ dubbi che certezze.

Comprare una vettura Ã¨ sempre stato un rito di passaggio, un momento magico e quasi unico nella vita di un automobilista. Oggi, purtroppo, quellâ€™emozione viene uccisa sul nascere. Entrando in un salone si viene immediatamente dirottati verso un ufficio finanziario, dove lâ€™automobile passa in secondo piano, ridotta a mero pretesto per vendere prestiti, tassi TAEG e canoni mensili. Questo approccio cosÃ¬ aggressivo finisce inevitabilmente per indisporre l'acquirente, trasformando un acquisto sognato in una fredda e faticosa transazione.

La diffidenza cresce quando si analizzano le tutele incluse in questi contratti. Se provo a simulare un timore concreto, come un danno da grandine da 10.000 euro, mi ritrovo impantanato in una complessitÃ burocratica disarmante: un incastro forzato tra due polizze diverse (la principale Genertel e l'integrativa Nobis) con carrozzerie convenzionate obbligatorie, franchigie incrociate e procedure separate. Non si tratta necessariamente di una truffa matematica, ma di una complessitÃ enorme che fa sorgere un legittimo sospetto: si crea volutamente questa nebbia contrattuale sperando che l'automobilista, per sfinimento, decida infine di consegnarsi mani e piedi alle carrozzerie della concessionaria o, peggio ancora, di pagare di tasca propria pur di evitare il labirinto dei moduli?

Questo cortocircuito Ã¨ il risultato delle scelte miopi compiute negli ultimi vent'anni dai costruttori europei. Per massimizzare i profitti a breve termine, i marchi storici hanno spremuto le proprie reti di vendita, dicendo chiaramente ai concessionari:

Â«Sull'auto fisica non si guadagna piÃ¹; il vostro profitto dovete farlo vendendo i nostri servizi finanziari, le assicurazioni e i pacchetti di manutenzione blindatiÂ».

Per sostenere questo modello, Ã¨ stata penalizzata e progressivamente smantellata la straordinaria rete di officine e artigiani indipendenti sul territorio. Le concessionarie, appresa la lezione, si sono unite in mega-gruppi finanziari pluri-mandato che oggi dettano le regole del mercato, trattando lâ€™automobilista non come un appassionato o un cliente da coccolare, ma come un sottoscrittore di debito.

In questa trappola rischiano di cadere anche i marchi cinesi che, non disponendo di reti fisiche proprie, si sono consegnati ai distributori europei. Se la rete locale tratta il cliente con questa aviditÃ finanziaria e con contratti indecifrabili, lo stolto di turno trarrÃ la conclusione piÃ¹ facile e sbagliata: Â«Benissimo, allora che spariscano i cinesi e le loro auto!Â». Ma l'errore non Ã¨ nella provenienza del prodotto: Ã¨ in modalitÃ di vendita diventate ormai intollerabili.

I costruttori europei si trovano davanti a un bivio etico. Invece di galleggiare sulla finanza speculativa o, peggio, riconvertire i propri interessi industriali verso settori legati agli armamenti e agli strumenti di morte pur di far quadrare i bilanci, dovrebbero fare un bagno di umiltÃ . Ãˆ tempo che prendano coscienza delle proprie responsabilitÃ storiche e rielaborino quel percorso qualitativo, artigianale e ingegneristico che li ha resi per decenni leader mondiali. La transizione ecologica non si fa con la finanza creativa, ma tornando a produrre con orgoglio e a vendere con trasparenza, restituendo la magia a un acquisto che merita di essere sognato, non temuto.

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