Nella mattinata di oggi una delegazione della Confcommercio di Pescara, guidata dal presidente Riccardo Padovano, ha incontrato nell'ordine presso i rispettivi comuni il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, il vicesindaco di Pescara, Gianni Santilli (in sostituzione del sindaco Carlo Masci impegnato all'estero) e il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martiniis, nell'ambito dell'iniziativa "Viviamo le CittÃ â€“ La Giornata delle Chiavi: riapriamo le porte al commercio" indetta dal sistema Confcommercio in tutta Italia.

Nell'occasione Ã¨ stata consegnata una chiave gigante con la scritta "Per riaprire la cittÃ servono imprese e istituzioni insieme" quale simbolo dell'intenzione di avviare una fattiva collaborazione con le amministrazioni comunali finalizzata a contrastare la desertificazione commerciale e favorire la riapertura di nuove attivitÃ . Al riguardo sono state consegnate le proposte concrete elaborate dalla Confcommercio per il rilancio del commercio di prossimitÃ che riportiamo in allegato, insieme ad alcune immagini della giornata presso i Comuni.

Riccardo Padovano â€“ presidente Confcommercio Pescara:

"La desertificazione commerciale Ã¨ una delle principali criticitÃ delle cittÃ italiane: i numeri elaborati dall'Ufficio Studi di Confcommercio raccontano un fenomeno preoccupante. Tra il 2012 e il 2025 in Italia sono scomparse 156 mila attivitÃ commerciali al dettaglio e oggi i locali commerciali sfitti sono oltre 460 mila, circa uno su sei, e restano vuoti in media per piÃ¹ di sette anni. Il mancato reddito da locazione Ã¨ stimato in 4,4 miliardi di euro l'anno. Nella cittÃ di Pescara nello stesso periodo 2012-2025 si sono perse 340 attivitÃ (da 1510 a 1170) di cui 99 nel settore abbigliamento e calzature (da 344 a 245).

Un dato migliore quello di Pescara (-22%) rispetto al dato medio nazionale (-25%) e soprattutto rispetto a cittÃ della costa adriatica come Ancona e Pesaro (-33%) che attesta come il tessuto commerciale della cittÃ abbia mostrato una capacitÃ di resilienza che va sostenuta con misure di supporto e di rilancio del commercio di prossimitÃ .

Ma c'Ã¨ un costo che nessun numero misura fino in fondo: la perdita di servizi, sicurezza, occasioni di incontro e qualitÃ della vita. E nei piccoli borghi scompaiono anche attivitÃ essenziali, come alimentari, edicole e farmacie. Al riguardo, l'iniziativa di oggi vuole evidenziare le tante attivitÃ che hanno chiuso, con la consegna simbolica della chiave, ma anche proporre misure per valorizzare le imprese di prossimitÃ e favorire la rigenerazione urbana.

Abbiamo consegnato un Protocollo di Intesa da sottoscrivere con i Comuni che prevede quale punto principale la redazione di un Patto di Azione Territoriale (PAT) che prevede misure concrete per il rilancio del commercio di prossimitÃ e dei centri urbani.

In definitiva, la giornata di oggi intende richiamare l'attenzione su un problema che riguarda l'intera comunitÃ secondo il principio della "cittÃ bene comune": se la cittÃ appartiene alla comunitÃ , contrastarne l'impoverimento richiede l'impegno comune di tutti, istituzioni, imprese, associazioni e anche dei cittadini che nello scegliere di "comprare sotto casa" compiono anche un "atto politico" supportando i negozi di prossimitÃ e aiutando cosÃ¬ la cittÃ a non spegnersi. Un invito, dunque, a lavorare insieme, perchÃ© difendere i negozi significa difendere il futuro delle nostre cittÃ ."

Gianni Santilli â€“ Vicesindaco e Assessore al Commercio del Comune di Pescara:

"Ho apprezzato l'incontro di questa mattina nel corso del quale mi sono state consegnate da Confcommercio delle proposte fattive per supportare le attivitÃ di vicinato e favorire nuove aperture. StudierÃ² le proposte e, per quanto mi riguarda, sono a completa disposizione per un confronto costruttivo, in modo da dare un contributo positivo.

Da quando ho avuto la delega al Commercio e alle AttivitÃ produttive, abbiamo instaurato un bellissimo rapporto con le associazioni di categoria, attivando un confronto costante. Le iniziative estive promosse del mio assessorato sono state concordate con le associazioni e anche per Natale e fine anno abbiamo puntato a realizzare eventi concordati con loro. L'obiettivo dell'Amministrazione Ã¨ che questi eventi attraggano le famiglie e favoriscano il passeggio e lo shopping, per dare al commercio una spinta, anche se la crisi non Ã¨ solo locale e nasce da fattori molto piÃ¹ profondi, essendoci un cambio di abitudini epocale.

Stiamo predisponendo una serie di appuntamenti anche per le zone periferiche, per avere uno sguardo che spazia su tutta la cittÃ . E in centro ci focalizzeremo anche su corso Vittorio Emanuele e sul parco di piazza Santa Caterina".

Chiara Trulli â€“ Sindaco di Spoltore

"Ringrazio la Confcommercio per la giornata di oggi perchÃ© ogni iniziativa che accende i riflettori sul problema della desertificazione commerciale Ã¨ linfa vitale per discutere di strategie che possano aiutare e rilanciare il commercio di prossimitÃ .

I cosiddetti negozi di vicinato non sono solo un'attivitÃ lavorativa che da occupazione ma rappresentano anche un servizio insostituibile per la comunitÃ e un presidio di sicurezza per la cittÃ . Come Comune di Spoltore abbiamo avviato da tempo un percorso di aiuto al commercio di prossimitÃ con agevolazioni fiscali per le attivitÃ che aprono nel centro storico e un livello della fiscalitÃ locale, ad esempio la Tari, fra i piÃ¹ bassi a livello regionale.

Condividiamo il protocollo di intesa consegnatoci oggi da Confcommercio perchÃ© mai come oggi occorre fare squadra per portare avanti misure a supporto del commercio di prossimitÃ ; in particolare crediamo che occorra un patto fra Governo ed Enti Locali per varare misure che possano portare ad un abbassamento degli affitti commerciali che pesano troppo sui bilanci delle piccole attivitÃ ".

Ottavio De Martinis - Sindaco di Montesilvano

â€‹"Oggi ho ricevuto con grande senso di responsabilitÃ questa chiave simbolica, che rappresenta al tempo stesso il dolore per le tante saracinesche abbassate nella nostra cittÃ , ma anche la speranza e l'auspicio concreto di poter riaprire presto nuove attivitÃ . Per questo motivo ho accolto con assoluto favore le proposte avanzate da Confcommercio per contrastare la desertificazione commerciale del nostro territorio.

â€‹Non possiamo nascondere le difficoltÃ : l'avvento del digitale e il proliferare di numerosi centri commerciali hanno inevitabilmente messo a dura prova il commercio tradizionale, portando purtroppo alla chiusura di diverse realtÃ storiche e di quartiere. Si tratta di un fenomeno complesso e ormai generale, di cui prendiamo atto con luciditÃ , ma di fronte al quale non intendiamo restare a guardare.

â€‹Come Amministrazione comunale, siamo determinati a fare tutto il possibile per sostenere il tessuto economico locale e individuare soluzioni efficaci per invertire questa rotta. Ringrazio sinceramente Confcommercio per questa lodevole iniziativa di sensibilizzazione: insieme all'assessore al Commercio, Maria Grazia Valentini, siamo pronti a lavorare in stretta sinergia con le associazioni di categoria per ridare slancio al settore. â€‹Il mio auspicio piÃ¹ grande Ã¨ che da iniziative locali come questa possano nascere azioni strutturali e di ampio respiro, soprattutto a livello nazionale, capaci di tutelare realmente il commercio di prossimitÃ e incentivare l'apertura di nuove attivitÃ ".