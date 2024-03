Giovedì 21 marzo c'è la “Festa del Gelato - Benvenuta Primavera”

Ieri, presso la fiera Saral Food, è stata presentata l’iniziativa “Festa del Gelato - Benvenuta Primavera”, organizzata dalla Confcommercio di Pescara, dall’Associazione Gelatieri D’Abruzzo e dalla sezione pescarese della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi). L’evento, che si terrà giovedì 21 marzo, prevede che presso le gelaterie aderenti verrà dato un gelato in omaggio per ogni gelato acquistato. L’elenco delle gelaterie aderenti è scaricabile dal QR Code inserito sull’immagine della manifestazione e riportato su locandine, manifesti e su oltre 10.000 cartoline distribuite nei giorni scorsi dalle stesse gelaterie.

Pietro D’Agostino, Presidente dell'associazione Gelatieri d’Abruzzo, ha dichiarato: “L’obiettivo è quello di valorizzare il gelato artigianale, ossia un gelato genuino fatto con materie prime fresche in cui la ricerca della qualità è fondamentale. Come associazione Gelatieri abbiamo intenzione di iniziare da questa iniziativa per sviluppare un percorso di eventi finalizzati a sensibilizzare la collettività sul valore del gelato artigianale. Con “La Festa del Gelato” di giovedì 21 marzo vogliamo invitare tutti ad accogliere la primavera degustando un gelato artigianale con la promozione che per ogni gelato acquistato se ne riceverà uno in omaggio”.

Riccardo Padovano, Presidente di Confcommercio Pescara e Fipe Pescara, ha aggiunto: “Come Confcommercio e FIPE abbiamo da subito appoggiato l’idea di riproporre la Festa della Gelato in coincidenza con l’inizio della primavere. Come associazione supportiamo tutte le iniziative che valorizzano la qualità del prodotto offerto. Oggi i professionisti gelatieri con le loro attività artigianali sono un vero punto di riferimento e valorizzano il territorio in cui operano e il loro brand in tanti casi è diventato un’istituzione. Per la giornata del 21 marzo la sensazione che vogliamo trasmettere è quella di una sorta di gelateria diffusa e questo è possibile grazie alla sinergia che si è creata fra le gelaterie aderenti all’evento”

Danilo Sborgia, Vicepresidente dell'associazione Gelatieri d’Abruzzo, ha spiegato: “Per salutare la primavera abbiamo pensato ad un’iniziativa solidale: da un lato vogliamo andare incontro ai nostri clienti regalando un gelato, dall’altro vogliamo far conoscere un prodotto d’eccellenza artigianale”. Massimo Bottarini, Consigliere dell'associazione Gelatieri d’Abruzzo, ha concluso: «L’accoglienza è il valore aggiunto che ci contraddistingue. I nostri clienti ci scelgono per vivere un’esperienza conviviale che non si limita ad essere un momento di golosità. La tendenza è quella di promuovere un gelato genuino con ingredienti di qualità e sempre meno zuccheri e questo contribuisce a far sì che questo alimento possa essere introdotto anche in una dieta mediterranea bilanciata”.

Ma non è tutto. Pietro D’Agostino ha altresì preannunciato una prossima battaglia dell’Associazione Gelatieri Confcommercio che riguarderà la volontà di introdurre una nuova figura professionale: quella del cosiddetto “conista”, ossia colui che realizza e serve il cono, e in merito sarà avviato un apposito corso di formazione inerente l’arte di fare un cono a regola d’arte.