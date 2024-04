Il Pastificio Cocco punta al mercato globale della pasta e promuove l'artigianalità abruzzese su Amazon

In Italia, si sa, siamo i più grandi consumatori di pasta al mondo ma cresce a doppia cifra il gradimento dei Paesi stranieri per uno dei prodotti “Made in Italy” più imitati al mondo, tanto che nel 2023 l’export del settore è volato per la prima volta sopra i 4 miliardi di euro. L’ Abruzzo, con il distretto di Fara San Martino, è una delle capitali mondiali della pasta ed è da qui che il Pastificio Cav. Giuseppe Cocco, storica attività alle pendici della Majella, guarda ai mercati strategici per rigatoni e spaghetti.

Per ottimizzare la gestione dei suoi canali digitali, l’azienda che produce 4 tonnellate di pasta al giorno in 120 formati diversi ha siglato una partnership con l’altrettanto abruzzese 3PW, società leader nel campo della gestione full service per i canali Amazon e soluzioni e-commerce. 3PW si occuperà dello sviluppo e della gestione dei canali Amazon del Pastificio Cocco per il mercato Paneuropeo tramite un servizio di retail execution di eccellenza, che coprirà tutti gli aspetti della vendita online.

Fernando De Panfilis, a capo di 3PW COMMERCE in qualità di Amministratore Unico insieme ad Alessio Carrozza, Direttore Operativo: «3PW si impegna a trasferire il valore del marchio Pastificio Cocco sui canali digitali, ampliandone la portata e migliorando l'engagement con i consumatori. Siamo onorati di lavorare con un marchio dal ricco patrimonio come Pastificio Cocco».

3PW è una delle poche agenzie in Italia ad offrire un servizio completo che integra anche la gestione operativa (oltre a consulenza, contenuti e negoziazione) in modo da garantire un supporto a 360 gradi e curare nei minimi dettagli ogni aspetto della vendita on line.

Il Pastificio Cocco produce, oggi come una volta, pasta di qualità superiore nel rispetto dell’antica tradizione, secondo lavorazione artigianale con la trafila ruvida di bronzo e asciugamento statico a bassa temperatura.