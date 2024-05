A Catignano la sesta edizione di “Il tarfuto tra i sapori d'estate”

A Catignano torna “Il tartufo tra i sapori d'estate”, manifestazione promossa da Berardo Di Giandomenico che taglia quest'anno il traguardo della sesta edizione. Appuntamento sabato 1° giugno. Il tartufo in Abruzzo: affresco insolito di una terra ricca e bellissima, attraversata da diversi modi di intendere territorio e tradizione.

E a Catignano il tuber è protagonista di una rassegna giovane, che celebra i frutti più pregiati dell’estate. Non solo tartufo, quindi, ma anche tanta enogastronomia. Degustazioni, gara di pesca sportiva e un convegno offriranno un ampio ventaglio di attività a turisti e appassionati della buona tavola. Informazioni e prenotazioni presso i recapiti di tutte le location: Ristorante Villa Claudia, Ristorante Cappuccini, Tenuta Tre Gemme, Aps Il Ritrovo e The king of lakes Asd.

Programma

ore 10,30 ritrovo in piazza San Francesco

ore 10,45 convegno sul turismo ecosostenibile e le potenzialita’ del tartufo nella Val di Nora

ore 13 conviviale in tutti i punti ristoro di Catignano a base di tartufo fresco locale