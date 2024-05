Inaugurato il Muulab Riviera, una nuova esperienza gastro-turistica all'insegna del relax e del gourmet

Inaugurato ieri pomeriggio il Muulab Riviera, una nuova esperienza gastro-turistica all'insegna del relax e del gourmet direttamente sul lungomare nord di Pescara. Il ristorante di via Silvio Pellico si trasferisce per l'estate allo stabilimento Hawaii con una proposta di qualità e non solo, perché c'è in mezzo anche una nuova visione a livello di architettura.

Come ci spiega infatti Davide Falone, uno dei titolari, il concept ruota proprio attorno alla “vista mare”: la terrazza è stata cioè risistemata (e ridisegnata) in modo tale da dare l'impressione, una volta seduti, di essere sospesi sull'acqua, dal momento che la particolare posizione studiata dai suoi ideatori non consente di vedere le palme sottostanti. Al tempo stesso, però, c'è anche la possibilità di rilassarsi su alcuni “lettoni”, dove poter gustare magari un aperitivo al tramonto.

Un testimonial d'eccezione per Muulab, il nostro Tommaso ❤️

Lo staff di Muulab gestisce Hawaii già da 3 anni, ma si tratta della prima volta che il format del ristorante viene riproposto anche sulla riviera. Ciò fa sì che lo stabilimento si sdoppi, perché al piano terra darà l'opportunità di scegliere tra pesce e pizza, mentre in terrazza proporrà la cucina a vista con una ricca selezione in cantina che va a privilegiare soprattutto le bollicine, forte anche del “canale preferenziale” di Muulab con lo champagne Princes de Venoge. Il cibo, fedele alla “missione” di Muulab, sarà invece a base di carne. Se n'è avuto un assaggio già ieri, quando

Non sono mancate presenze vip come l'imprenditore vitivinicolo Giovanni D'Alesio, il bassista Enrico Bevilacqua e il presidente dello Sci Club Aterno Mattia Giansante. Quest'ultimo si è voluto congratulare con "i fratelli Davide Falone e Francesco Falone per questa nuova avventura imprenditoriale e per aver creato una terrazza "paradisiaca" sul nostro bellissimo e invidiato lungomare. Grazie ai tanti imprenditori che con sforzi e sacrifici investono in città per offrire sempre maggiori servizi".