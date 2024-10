Legumi, il 17 ottobre una convivale dell'Accademia Italiana della Cucina

L’Accademia Italiana della Cucina ogni anno, ad ottobre, celebra in tutto il mondo una cena conviviale, cominciata nel 2000 con una pietanza chiamata La zuppa del Contadino, che quest’anno avrà come tema dell’incontro i legumi. L’Accademia Italiana della Cucina, nata nel 1953 per far conoscere e diffondere i prodotti e le pietanze locali mantenendo le tradizioni enogastronomiche propri del territorio, con l’invito a celebrare una conviviale nella stessa data in tutto il Mondo, vuole proprio perseguire l’obiettivo proposto da Orio Vergani ideatore e costruttore principale dell’associazione.

Il titolo proposto quest’anno è: “I fagioli, i ceci e gli altri legumi nella cucina tradizionale regionale”. La Delegazione Pescara Aternum, con il suo Delegato Giuseppe Di Giovacchino, ha organizzato l’incontro predisponendo un menu di prodotti tradizionali, a base di legumi, da far gustare ai commensali presso Il Ritrovo d’Abruzzo a Casacanditella.

Perché questi prodotti della terra sono così importanti nell’alimentazione? La risposta a questa domanda deve tener presente che cosa in passato hanno rappresentato i legumi nella dieta delle persone più povere e che cosa rappresentano oggi nel consumo abituale di ogni persona. I legumi sono fonte di una storia da sempre legata alla vita quotidiana delle persone, rappresentano una delle massime espressioni della biodiversità alimentare ed hanno un altissimo valore energetico.

I contadini, gli operai avevano bisogno di energia a basso costo e i legumi rappresentavano la giusta pietanza che soddisfaceva queste aspettative. Ogni luogo, territorio ha una propria ricetta a base di legumi e oggi questi prodotti vengono riproposti anche con i piatti gourmet di chef stellati. Sono numerose le ricette regionali in cui essi sono ingredienti preziosi per dare gusto e consistenza a zuppe, condimenti, secondi patti e perfino ai dolci.

Ben 13 sono i legumi conosciuti e oggi, progetti di recupero delle varietà autoctone, hanno portato alla coltivazione di specie che sembravano scomparse e il loro sapore è certamente diverso da quelli importati o prodotti industrialmente. Per i vegetariani e i vegani il consumo dei legumi è molto importante perché sopperisce alla mancanza delle proteine della carne.

Tutto questo sarà l’argomento della serata conviviale della Delegazione Pescara Aternum in programma il 17 ottobre, e come relatore esperto nella materia sarà presente il prof. Leonardo Seghetti.