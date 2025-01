Open Day Istituto Alberghiero su Festival dei Vini e dei Vitigni Autoctoni abruzzesi

Si svolgerà domenica 26 gennaio, alle ore 17 nell’Officina del Gusto dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, in via dei Sabini, l’Open Day dedicato al Festival dei Vini e dei Vitigni Autoctoni Abruzzesi.

“Gli Open Day – ha ricordato la dirigente Alessandra Di Pietro – sono promossi per consentire ai ragazzi, che a giugno concluderanno il ciclo di studi della scuola primaria, di conoscere le caratteristiche del nostro Istituto di scuola secondaria e soprattutto le opportunità di studio e professionali offerte per fare una scelta consapevole sulla prosecuzione del proprio percorso didattico. Domenica abbiamo scelto di dedicare la giornata all’approfondimento del settore vitivinicolo, pilastro della nostra economia regionale, espressione della tradizione e dell’identità culturale abruzzese. In sintonia con le aziende vitivinicole vogliamo formare professionalità interdisciplinari, capaci di gestire lo sviluppo sinergico dell'agroalimentare, dell'ambiente eco- sostenibile, dell'enogastronomia, del turismo nella nostra regione. Domani saranno protagoniste alcune prestigiose cantine, espressione dell'eccellenza vitivinicola abruzzese, Cantine Lampato Cantina Marramiero Vini Contesa, Tenuta Ulisse, Castorani Wines, Citra Vini Volti Valori. Grazie a tutti loro e alle associazioni Terre dei Vestini - Montepulciano d'Abruzzo, Le Donne del Vino - Abruzzo Unione Cuochi Abruzzesi, Associazione Cuochi Pescara, Amira Abruzzo e Molise, Ais Delegazione Pescara, ABI Professional Abruzzo Molise”.

All’incontro con i giornalisti domani saranno presenti la Dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ Alessandra Di Pietro, l’imprenditore Vitivinicolo Azienda Lampato Tommaso Patricelli, l’imprenditore dell’Azienda Marramiero e presidente dell’associazione Terre dei Vestini Enrico Marramiero, il responsabile regionale del Servizio Fitosanitario Domenico D’Ascenzo e il presidente nazionale di ‘Città del Vino’ Angelo Radica.