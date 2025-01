Gli studenti dell’Istituto Alberghiero si aggiudicano l’Argento al Sigep di Rimini

“Sono gli studenti Edith Alimonti, Rebecca Brunetti, Alessandro Iachini e Diego Di Berardino, guidati dalla docente di Pasticceria e Lady Chef Enza Liberati, i quattro Campioni dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara che, con il dolce ‘Bavarese al profumo di arzente con praline ripiene di ratafia’, si sono aggiudicati l’Argento, ovvero il secondo podio, al ‘Concorso Giovani’ del Sigep 2025, il 46° Salone Internazionale della Pasticceria e dell'Arte Bianca della Fiera di Rimini. Un orgoglio non solo per la nostra scuola, ma per la città e per l’Abruzzo che possono vantare dei talenti straordinari che danno lustro al nostro territorio, creando e inventando piatti originali utilizzando le nostre tipicità”. Lo ha detto la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ Alessandra Di Pietro ufficializzando il risultato ottenuto dai ragazzi in concorso al Sigep.

“I nostri ‘campioni’ che hanno preso parte al SIGEP 2025, il 46º Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè a Rimini – ha detto la dirigente Di Pietro – hanno creato un dolce assolutamente originale, provando e riprovando, da più di tre mesi, armonie di ingredienti, di colori, nonché vere e proprie sculture di supporto. Ho seguito le diverse fasi della preparazione, ho visto l'impegno, l'entusiasmo, la dedizione, la ricerca del gusto e della bellezza, lo spirito di squadra e di sana competizione che ha animato questi ragazzi e ne sono orgogliosa. L’Istituto Alberghiero con i suoi studenti ha vinto con un dolce che esalta i prodotti del territorio, quindi rappresentativo dell’Abruzzo che abbiamo portato alla Fiera per eccellenza del mondo del Dolce, un evento in cui troviamo innovazione, formazione e creatività, tecnologia, e le migliori materie prime, una garanzia per tutti quei professionisti dell'arte dolciaria che vogliono emergere nel proprio lavoro”.

Gli studenti vincitori del secondo posto sono dunque Edith Alimonti, Rebecca Brunetti e Alessandro Iachini della classe 4 F indirizzo Enogastronomia, e Diego Di Berardino della classe 4 D indirizzo Enogastronomia.