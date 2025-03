Riscontri positivi per la XXXIII edizione del concorso gastronomico "La Chitarra d’Oro"

Si conclude con la premiazione il XXXIII concorso “La chitarra d’Oro”, o meglio come si chiamava prima “Lu Carrature d’oro”, concorso gastronomico organizzata dall’Associazione provinciale Cuochi Pescara. Grande la partecipazione di giovani cuochi e cuoche che hanno preparato piatti che riflettono la tradizione dell’arte culinaria accompagnata da una giusta dose di estro e fantasia.

Tra la squadra di concorrenti alcuni studenti dell’Istituto Alberghiero. A tutti i 12 concorrenti è stata riconosciuta la qualità e la presenza con attestai di merito in ricordo di un importante concorso valido per la loro carriera. I concorrenti in gara hanno rappresentato le aree territoriali delle quattro province abruzzesi.

Il vincitore è lo chef Antonio Pavone del ristorante Castello Chiola di Loreto Aprutino, che ha preparato i Tortelli di cinghiale, il suo fondo, erbe amare e datterino oro. Al secondo posto si è classificato Luca Ciccone - Ristorante Convento San Panfilo – Spoltore -(PE) che ha realizzato il Petto d’anatra e polpettina fritte di cosce, grano di Solina, mousse di fegato con gel di mela, purea di sedano rapa, carote arrosto e salsa di liquirizia.

Al terzo posto Stefano Ferrauti – Ristorante Magione Papale - L'Aquila con i Tortelli di ricotta di pecora e orapi, spuma di pomodoro bruciato e pesto di basilico. La XXXIII edizione è stata ospitata nell’Officina del Gusto dell’Istituto Alberghiero di Pescara che vanta, a detta del Presidente della giuria il giornalista enogastronomico Massimo Di Cintio, locali e strumentazione di alta cucina e qualità che ha permesso ai concorrenti di lavorare in armonia e in sicurezza.

Altri componenti la giuria Nicola Fossaceca – Ristorante al Metrò di San Salvo, Genya Malafronte - Ristorante Legami di Morro d'Oro (Te), EmmaBarone -ristorante Antichi Sapori di San Valentino ed Ermando Paglione della Nazionale italiana cuochi (squadra competizioni gastronomiche della FIC). La novità di quest’anno, è che, il vincitore, proporrà il suo piatto nel menu di un ristorante stellato fuori regione. Il ristorante che ospiterà il piatto vincitore di questa edizione è Ca’ Matilde a Reggio Emilia, dello chef patron Andrea Vezzali.

Attenta la partecipazione delle Istituzioni con il Sindaco Carlo Masci e il Presidente della Provincia Ottavio De Martinis, il Presidente del Tribunale Ecclesiastico Abruzzo e Molise Antonio De Grandis e il referente Turismo di Confindustria Medio Adriatico Giuseppe Vagnozzi, Giuseppe Di Giovacchino Delegato dell’Accademia Italiana della Cucina delegazione di Pescara Aternum e l’ANIAC Abruzzo.