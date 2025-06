All'Istituto Alberghiero l'esame finale del corso ‘Cuochi di Bordo’

“Sono 28 i nuovi ‘Cuochi di Bordo’, ossia gli studenti delle classi terze e quarte indirizzo Enogastronomia dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara che hanno brillantemente superato l’esame finale dopo il corso extracurriculare di cinquanta ore seguito all’interno della scuola. Il corso di alta formazione "Cuochi di Bordo" nasce dalla sinergia tra l’Istituto Alberghiero "De Cecco" e dalla Capitaneria Di Porto Pescara con l’obiettivo di creare professionisti esperti di Cucina e di Mare, sempre più richiesti soprattutto sulle navi da crociera, in grado anche di valorizzare le nostre eccellenze enogastronomiche e turistiche. Ai nostri studenti , futuri chef - testimonial della cucina abruzzese, abbiamo garantito una ulteriore opportunità di lavoro, ovvero la cucina a bordo delle navi, forti del know how appreso nel corso”.

Lo ha detto la dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Ce cco’ di Pescara Alessandra Di Pietro aprendo l’esame finale del corso ‘Cuochi di Bordo’. Presenti i componenti della giuria ossia, oltre alla dirigente Di Pietro, il Capitano di Vascello Pier carlo Di Domenico , il presidente Unione Cuochi Abruzzesi Lorenzo Pace , il Vicepresidente dell’Accademia Italiana della Cucina Mimmo D’Alessio , il Comandante del reparto aereo navale della Guardia di Finanza Salvatore Vaporieri. Hanno portato il loro saluto e partecipato alla consegna degli attestati di fine corso il Comandante della Capitaneria Ammiraglio Fabrizio Giovannone e il Comandante della Guardia di Finanza Provinciale Giuseppe Lopez.

“La prima regola per i futuri chef e per i cuochi di bordo – ha sottolineato Mimmo D’Alessio – è quella di tutelare la stagionalità e la territorialità del prodotto in cucina, ovvero valorizzare la tradizione del piatto senza perdere di vista l’innovazione, difendendo i valori della cucina abruzzese che non ha nulla da invidiare al resto del Paese”. A supportare la dirigente Di Pietro nell’organizzazione dell’evento sono il Capitano di Corvetta Deborah Ferioli, i docenti Claudia De Bonis, referente Orientamento, e Maria Carmen Fiorilli, ​ che ha curato l’aspetto della sostenibilità e biodiversità del food, e nei Laboratori di Enogastronomia i docenti chef Roberto Cirone, Massimo Marini, Enza Liberati e Narciso Cicchitti, e i docenti di Sala Vincenzo Gambino e Alessandro Cocco.

Gli studenti che hanno sostenuto l’esame sono Andriani Riccardo, Benedetti Eleonora, Blasi Hayko, Cardinale Cristian, Cibi Georgiana M. R., Contreras Ruby, Crescenzi Leonardo, Di Berardino Giulia, Di Donato Brayan, Di Giandomenico Angelo, Di Rosa Guerino, Di Sabatino Alberto, Ianotaro Dylan, Liverani Daniele, Mariani Mirko, Marinelli Antonio Angelo, Marinucci Valter, Solimine Antonio Benedetto, Valentini Filippo, Paolini Alessandro, Paolini Francesco Pio, Rotellini Nicole, Sacco Federico, Salomone Gaia, Siniscalchi Gioele Domenico, Smargiassi Loredana Anna, Tortora Alessandro Pio.