A Bussi il 30 agosto la seconda edizione di EnoTirino

Il nettare di Bacco torna a scorrere a fianco al Tirino, con la seconda edizione di EnoTirino, in programma il prossimo 30 agosto. Il wine festival, che lo scorso anno ha riscosso successo con migliaia di adesioni, avrà il proprio baricentro nel cuore del Castello di Bussi sul Tirino, completamente restaurato e valorizzato, negli spazi dell’adiacente Palazzo Franceschelli, in piazza Tirino, sulla sommità del paese affacciato sulla vallata, e Palazzo Fiorani.

Oltre settanta cantine abruzzesi saranno presenti con i loro vini da versare nei calici di un percorso di degustazione unico nel suo genere, sia per l’ampia offerta di prodotti, sia per l’ambientazione suggestiva. Un percorso tematico e libero per assaggiare centinaia di etichette espressioni di differenti vitigni autoctoni, di diversi areali produttivi.

Anche per l’edizione 2025 sono state individuate 6 grandi aree tematiche (Colline Pescaresi, Colline Teramane, Colline Teatine, Valle del Tirino, Valle Peligna, Casauria) all’interno delle quali saranno presentate specifiche zone di produzione o aree di menzione vinicola: da Emidio Pepe a Cataldi Madonna, da Pettinella (vincitrice lo scorso anno del premio assegnato dall’organizzazione) a Masciarelli, da Inalto a Filomusi Guelfi, da Cirelli ad Amorotti e ancora tante fra cantine storiche e novità – Faraone, Fausto Zazzara, Nicodemi, Contesa, Maurizi, Nic Tartaglia, Cerulli Spinozzi, Ludovico, Bossanova, Ciavolich, Olivastri, Speranza, il gruppo dei Vignaioli teatini sono solo pochi esempi, saltando tra le quattro province abruzzesi.

Non solo vino ma anche musica, intrattenimento e stand gastronomici che valorizzano i prodotti locali e a chilometro zero: zafferano, liquori e, soprattutto, il sugo dei gamberi di fiume del Tirino. A far da cornice due masterclass (con produttori abruzzesi), altrettanti palchi con cinque gruppi musicali live e due dj set. Nel post degustazione spazio alla serata “EnotirinOff”.

Le prevendite partiranno venerdì 30 maggio, quando per sole ventiquattr’ore il biglietto per accedere all’intera kermesse (dalle 11 a mezzanotte) sarà messo in vendita a 10 euro. I tagliandi sono acquistabili sul sito Enotirino.