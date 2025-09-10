Partecipa a Pescara News

Arrivano gli spaghetti dedicati alla promozione del Pescara in serie B

Li ha realizzati Rustichella dâ€™Abruzzo. I biancazzurri oggi sono stati in visita in questa azienda

Redazione
Gusto
Una mattinata diversa per i BiancAzzurri, protagonisti della visita presso lo stabilimento di Pianella di Rustichella dâ€™Abruzzo, sponsor ufficiale del Delfino. Lâ€™occasione Ã¨ stata speciale anche per conoscere da vicino i nuovissimi Spaghetti Azzurri Pescara Calcio 1936, una confezione gustosa e ricca di passione biancazzurra appena lanciata dallâ€™azienda.

La giornata Ã¨ poi proseguita in maniera ancora piÃ¹ divertente con un vero e proprio momento da masterchef tutto abruzzese: i calciatori biancazzurri si sono cimentati nella preparazione della tradizionale pasta alla chitarra, tra sorrisi, curiositÃ  e tanta allegria. Unâ€™esperienza che unisce sport, territorio e tradizione, rafforzando ancora una volta il legame tra il Pescara Calcio e le eccellenze della nostra regione.

