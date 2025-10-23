Ode al vino a "Borgo Divino": teatro e degustazioni a Pianella con Arotron

La Compagnia dell'Aratro, sotto la regia di Franco Mannella, parteciperà alla manifestazione enogastronomica e culturale "Borgo DiVino", che trasformerà il centro storico di Pianella in un luogo magico di calici, cibo, arte e musica. L'appuntamento è fissato per il 24 ottobre, alle ore 21.30, in piazza Piave, con ingresso libero. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Pianella. Per l'occasione, la Compagnia presenterà una "riduzione al vino rosso" del suo acclamato spettacolo "Ode al Vino - Bacco Bacco Euoè".

Gli attori Federico Caprarese, Chiara Colangelo, Alessandro Rapattoni e Cristina Zoccolante guideranno il pubblico in una celebrazione dionisiaca in cui il piacere della degustazione dell'ottimo vino delle cantine pianellesi si fonde con la potenza evocativa del teatro. Lo spettacolo onora il vino attraverso le parole di letterati e poeti, canti tradizionali e contemporanei, arricchiti da danze di baccanti e percussioni satiresche, in un'occasione da non perdere per onorare Bacco.

Il regista e fondatore della Compagnia dell'Aratro, Franco Mannella, ha espresso grande entusiasmo per la partecipazione: "Tornare a 'Borgo DiVino' è sempre un onore per la Compagnia. Il vino è espressione di arte, convivialità e spiritualità, e il nostro spettacolo 'Ode al Vino' cerca proprio di esaltare questo millenario legame. Portare 'Bacco Bacco Euoè' in una cornice così suggestiva, tra le vie di Pianella e in mezzo alle eccellenze vinicole, rende la performance un'esperienza ancora più intensa, un inno alla gioia e alla vita di cui sentiamo tutti il bisogno".

La collaborazione tra la Pro Loco Pianella e la Compagnia dell'Aratro si rinnova, dunque, offrendo al pubblico di "Borgo DiVino" un'esperienza che celebra la tradizione e l'eccellenza abruzzese.