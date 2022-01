Covid, in Abruzzo registrati 1527 postivi. Tasso di positività al 9,78%

Sono 1527 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, lunedì 17 gennaio 2022 in Abruzzo. Su questo numero sono stati identificati ben 852 positivi attraverso i test antigenici.

Si registrano anche i decessi, ovvero 6 ( (di età compresa tra 64 e 91 anni, 2 residenti in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo e 1 residente fuori regione) mentre i pazienti guariti dal virus sono 723 rispetto a ieri.

I ricoverati in terapia intensiva sono 35 (-3 rispetto a ieri) mentre in area medica 398 pazienti (+12 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.300 tamponi molecolari e 12.307 test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 9,78%.

Del totale dei casi positivi, 36039 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+276 rispetto a ieri), 45966 in provincia di Chieti (+502), 39854 in provincia di Pescara (+365), 41759 in provincia di Teramo (+342), 2184 fuori regione (+12) e 2161 (+28) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.