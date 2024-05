"Un caffè con Pescara News": intervista a Giovanni Di Iacovo

Per la nostra rubrica “Un caffè con Pescara News” abbiamo incontrato, al Bar Amunì - Caffè e Sapori di Sicilia, Giovanni Di Iacovo, candidato al consiglio comunale per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024. Di Iacovo, 48 anni, corre per palazzo di città nelle file del Pd. Con lui abbiamo parlato della necessità di “riaccendere Pescara” dopo i cinque anni di quella che, per l'ex vice sindaco, è stata un'amministrazione fallimentare.

Secondo Di Iacovo bisogna ripartire dalla cultura ma anche trovare un nuovo patto con i cittadini, ascoltando finalmente le loro istanze: “Dobbiamo dare voce alle persone - afferma - e va accompagnato ciò che la città chiede, anziché ostacolarlo”. Sarà poi fondamentale puntare sull'ambiente, sul sociale e sul turismo: “Pescara deve essere attrattiva perché ne ha le caratteristiche”, è la convinzione dell'esponente Dem.

