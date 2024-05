"Un caffè con Pescara News": intervista a Davide Traini

Per la nostra rubrica “Un caffè con Pescara News” abbiamo incontrato, al Bar Summa, Davide Traini, candidato al consiglio comunale per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024. Traini, 32 anni, corre per palazzo di città con la lista “Cittadini per Pescara”.

Con lui abbiamo parlato di arredo urbano, decoro e ordinaria manutenzione, “temi fondamentali per questa città”, evidenziando inoltre che i lavori pubblici “devono essere ben strutturati e ben congegnati, non ci possono essere cantieri ovunque con la stagione praticamente già cominciata”.

Sarà poi fondamentale non dimenticare le periferie e puntare maggiormente sull'ambiente e sulle preziose opportunità derivanti dal turismo. Infine Traini ci ha parlato anche della sua scelta di sostenere un candidato sindaco interamente civico come Domenico Pettinari: “I partiti politici ci hanno deluso. Abbiamo chiesto l'istituzione di un assessorato al cittadino”.

